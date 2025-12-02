به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه تخصصی بیمه همانند ادوار گذشته به میزبانی شرکت بیمه کوثر و همزمان با گرامیداشت هفته بیمه، از روز شنبه ۸ آذر در ساختمان ستاد مرکزی این شرکت آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه دارد. این نمایشگاه با هدف معرفی محصولات، طرحهای نوین و فناورانه بیمه کوثر و همچنین ارائه تجربیات در رشتههای مختلف بیمهای با رویکرد فرهنگسازی و پیشگیری از خسارت، همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۵ در تهران، بزرگراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی غرب به شرق، بعد از پل سیدخندان، پلاک ۱۳۲۴ میزبان فعالان، ذینفعان و علاقهمندان صنعت بیمه است.
در جریان بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، خبرنگار مهر با مجموعهای از صحنهها، روایتها و آمارهایی روبهرو شد که تصویری عینی از گستره ریسک در صنایع مختلف و نقش بیمه در مهار پیامدهای آن ارائه میکرد؛ از تونلِ وحشتی که حادثه را از قاب تلویزیون به فاصله چند قدمی بازدیدکننده میآورد تا غرفههایی که پشتصحنه سنگینترین خسارتهای سال و تازهترین محصولات بیمهای را روایت میکردند. گزارش کامل این بازدید در دو بخش منتشر میشود و آنچه میخوانید، بخش نخست از این روایت میدانی است.
تونلِ وحشتِ بیمه؛ جایی که حادثه از قاب تلویزیون به واقعیت نزدیک میشود
بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه با عبور از بخشی آغاز شد که برگزارکنندگان آن را «تونل وحشت» نامیدهاند؛ فضایی که در آن مجموعهای از واقعیترین سوانح سالهای اخیر از انفجار انبار نفت شهرری و آتشسوزی لنجهای باربری گرفته تا سیل لرستان، تصادف محور آستارا و خسارتهای سنگین انبارهای مواد غذایی بهصورت یک تیزر پنجدقیقهای برای بازدیدکنندگان پخش میشود. مسئولان این بخش میگویند هدف، ایجاد «احساس نیاز واقعی» در مدیران و فعالان صنعتی است؛ افرادی که ممکن است در حوزههایی چون ساختمانسازی، پتروشیمی، حملونقل یا صنایع دریایی فعالیت کنند و معمولاً تصور میکنند حادثه تنها برای «همسایه» رخ میدهد، نه برای خودشان.
پس از نمایش این تصاویر که بسیاری از بازدیدکنندگان را بهتزده وارد سالن میکند، غرفهها یکی پس از دیگری روایت میشوند؛ از بخش آتشسوزی که خسارتهای کوچک تا میلیاردی را پوشش میدهد، تا بیمههای مهندسی، درمان، باربری و دریایی که نمونههای واقعی خسارت آنها در همین تصاویر اولیه به چشم میآمد. غرفهداران تأکید میکنند که بخش بزرگی از این حوادث، از انفجار بندر شهید رجایی تا سوختن محموله لنجها، نه استثنا که «مخاطرات روزمره» صنایع کشور است و صنعت بیمه تلاش دارد با معرفی دقیق پوششها، فاصله میان خطر و آگاهی را برای صاحبان کسبوکار کمتر کند.
از دل آمارِ خسارت تا واقعیتِ ریسک؛ آنچه در غرفه آتشسوزی کوثر روایت شد
در ادامه بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، غرفه آتشسوزی شرکت بیمه کوثر یکی از شلوغترین بخشهایی بود که بازدیدکنندگان را با ترکیبی از آمارهای واقعی و روایتهای میدانی مواجه میکرد. کارشناسان این غرفه توضیح میدادند که خطرات اصلی بیمه آتشسوزی همچون آتش، صاعقه و انفجار، تنها بخش کوچکی از پوششهای قابل خریداری است و بخش بزرگی از خسارتها از محل خطرات تبعی همچون ترکیدگی لولههای فرسوده، ضایعات ناشی از برف و باران، زلزله، طوفان و حتی خودسوزی کالا پرداخت میشود. ارائه آمارهای ۸ ماهه نیز نشان میداد که تنها در بخش آتشسوزی و صاعقه بیش از ۲۶۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده و استانهای اصفهان، تهران و گیلان بیشترین دریافتکنندگان خسارت در این حوزه بودهاند؛ رقمی که به گفته کارشناسان، به میزان سرمایه بیمهنامهها و وقوع حوادث صنعتی سنگین در برخی استانها وابسته است.
در بخشی دیگر از غرفه، مخاطبان با پروندههای شاخص خسارت آشنا میشدند؛ از حادثه آتشسوزی بندر شهید رجایی و خسارت سنگین واحدهای صنعتی گرفته تا پرداختهای گسترده به انبارها، واحدهای تولیدی و حتی خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه که به گفته نمایندگان شرکت، بدون دریافت حقبیمه اضافی انجام شده است. کارشناسان کوثر میگفتند که تنها در ۸ ماه نخست سال، سه هزار و سیصد پرونده خسارت رسیدگی شده و میانگین زمان پرداخت، مطابق آئیننامه بیمه مرکزی، حدود ۳۰ روز بوده است. اشاره به پرونده بزرگ امور دام کشور با برآورد خسارت ۱۲۰ میلیارد تومانی نیز یکی از نمونههایی بود که بازدیدکنندگان را متوجه گستره واقعی ریسک در صنایع کرد؛ روایتی که فضای غرفه را به بستری برای درک عینی نقش بیمه در مهار پیامدهای حوادث بزرگ تبدیل کرده بود.
پشتصحنه خسارتهای بزرگ؛ روایت غرفه کوثر از پروندههایی که صنعت بیمه را تکان میدهد
در مسیر بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، غرفه آتشسوزی شرکت بیمه کوثر با ارائه جزئیات چند پرونده شاخص، نگاه بازدیدکنندگان را به پشت صحنه واقعیترین خسارتهای سالهای اخیر برد. کارشناسان این غرفه توضیح میدادند که توزیع خسارت در استانها نه به میزان فروش بیمهنامه، بلکه به ریسکهای حادثشده وابسته است؛ نمونهای از آن خسارت سنگین گروه انتخاب در اصفهان با ادعای بیش از پانصد میلیارد تومان، که باعث شد این استان در صدر فهرست دریافتکنندگان خسارت قرار گیرد. همچنین مسئولان غرفه یادآور شدند که در سانحه بندر شهید رجایی تنها در قالب چند پرونده اصناف و واحدهای تجاری حدود سه میلیارد تومان پرداخت انجام شده و بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از خسارتهای این حوزه از محل حوادث صنعتی و آتشسوزیهای گسترده رقم میخورد.
در ادامه بازدید، کارشناسان بیمه کوثر در توضیح یکی از جدیدترین پروندههای بحرانزا، به حادثه آتشسوزی اخیر در یک سردخانه مواد غذایی در کردستان اشاره کردند؛ رویدادی که پس از یک تصادف مرگبار و هجوم اهالی رخ داد و به از بین رفتن بیش از ۹۵۰ تن مرغ و ۲۰۰ تن گوشت منجر شد. به گفته مسئولان، تنها هزینه معدومسازی بخشی از این محصول حدود پنج میلیارد تومان بوده و برآورد اولیه خسارت به بیش از صد میلیارد تومان رسیده است. نمایندگان شرکت تأکید کردند که ملاک سنجش عملکرد بیمهگر نه رتبه در صنعت، بلکه توان پرداخت خسارت در لحظه بحران است؛ رویکردی که به گفته آنان، کوثر تلاش دارد در این نمایشگاه با ارائه پروندههای واقعی و روایتهای میدانی آن را برای بازدیدکنندگان ملموس کند.
روایت کوثر از سالی پرحادثه؛ از انفجار شهید رجایی تا نوآوری در بیمه طلا
در جریان بازدید از غرفه بیمههای باربری و پول شرکت بیمه کوثر در نمایشگاه تخصصی بیمه، نمایندگان این شرکت از سالی سخن گفتند که با حادثه بزرگ بندر شهید رجایی گره خورده است؛ رویدادی که نزدیک به ۵۰ کانتینر برنج را نابود کرد و برآورد خسارت آن در صنعت بیمه به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسید. طبق توضیحات ارائهشده، کوثر تا امروز تنها در این حادثه ۲۰۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و به گفته کارشناسان غرفه، ۹۵ درصد پروندههای اعلامی نیز تعیینتکلیف شده است. در روایت میدانی کارشناسان، چالشهای حملونقل از خوابآلودگی رانندگان تا خطاهای بارگیری کشتی و ضعف در محاسبات محمولههای ترافیکی، مهمترین دلایل خسارتهای امسال عنوان شد.
در ادامه این بازدید، کوثر بخشی از محصولات نوآورانه خود را نیز معرفی کرد؛ از بیمه پوشش طلای پلتفرم تلاسی تا طرحهای تازه صندوق عقب خودرو که با تعهداتی از ۵ تا ۶۰ میلیون تومان عرضه میشود. مسئولان غرفه اعلام کردند تمامی طلای خرید و فروششده در سامانههای آنلاین مرتبط با این شرکت تحت پوشش بیمه کوثر قرار دارد و طرح تازه «بارینو» نیز بهزودی رونمایی خواهد شد. روایت غرفه کوثر نشان میداد که این شرکت علاوه بر مدیریت سنگینترین خسارتهای سال، روی توسعه محصولات خرد و خدمات نوین برای مشتریان نیز تمرکز کرده است.
هشدار کارشناسان درباره افت قیمت خودرو؛ روایت کوثر از پوششهای جدید بدنه در نمایشگاه بیمه
در بازدید از غرفه بیمههای اتومبیل شرکت بیمه کوثر در نمایشگاه تخصصی بیمه، کارشناسان تأکید کردند که «افت قیمت خودرو» به یکی از چالشهای جدی سالهای اخیر تبدیل شده و انتخاب تعهد مالی پایین در بیمهنامههای شخصثالث میتواند بیمهگذاران را با هزینههای سنگین مواجه کند. به گفته آقای ناجیپور، کارشناس حاضر در غرفه، افزایش تعهد مالی نهتنها آرامش خاطر بیشتری به رانندگان میدهد، بلکه با توجه به اجرای پوشش افت قیمت در بیمهبدنه، امکان جبران این خسارت نیز فراهم شده است. او همچنین از ارائه پوششهایی کمتر شناختهشده مانند خسارات ناشی از جنگ، حذف فرانشیز و حذف استهلاک خبر داد که بهعنوان پوششهای اضافی در بیمهبدنه قابل انتخاب هستند.
در ادامه این گفتگو، ناجیپور یکی از تمایزهای کوثر را ارائه آزادانه خدمات امدادخودرو عنوان کرد؛ بهطوریکه بیمهگذاران میتوانند از هر امدادخودرویی در مسیر استفاده کنند و صرفاً با ارائه فاکتور، هزینه را دریافت کنند؛ موضوعی که برخلاف برخی شرکتهاست که مشتری را محدود به امدادخودروهای قراردادی خود میکنند. او همچنین به پوششهای مرتبط با بار و صندوق عقب خودرو اشاره کرد و توضیح داد که این خدمات با پرداخت مبالغی جزئی قابل دریافت است. روایت غرفه کوثر نشان میداد که شرکت تلاش دارد بستههای پوششی خرد و کاربردی را برای نیازهای واقعی رانندگان بازتعریف کند؛ مسیری که در نمایشگاه امسال با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد.
روایت کوثر از بزرگترین ریسکهای صنعت انرژی؛ از سکوی ۷۵۰۰ تنی تا خسارت ۱۸۵ میلیاردی TBM
در بازدید از بخش بیمههای مهندسی و انرژی شرکت بیمه کوثر در نمایشگاه تخصصی بیمه، جعفری کارشناس این حوزه در بیمه کوثر تصویری کمتر دیدهشده از گستره تعهدات این شرکت ارائه داد؛ روایتی از پوشش پروژههایی که از مرحله طراحی و ساخت تا تست، بهرهبرداری و نگهداری را دربر میگیرد. او با اشاره به پروژه ملی یکمیلیونتنی تحت پوشش کوثر، توضیح داد که سکوی ۷۵۰۰ تنی این طرح که بهعنوان سنگینترین سکوی خاورمیانه در آبهای خلیجفارس در حال نصب است اکنون در سبد بیمهای این شرکت قرار دارد. جعفری تأکید کرد که کوثر طی پنج سال اخیر رتبه نخست حوزه بیمههای نفت و انرژی و مهندسی را در اختیار داشته و با سطح یک توانگری، در بیشتر بیمهنامههای کلان این حوزه بهعنوان لیدر حضور دارد.
در جریان این گفتوگو، او به یکی از بزرگترین خسارتهای پرداختشده سال گذشته نیز اشاره کرد؛ حادثهای مربوط به دستگاه حفاری TBM در پروژههای مرتبط با محور تهران–شمال که بهدلیل توقف دستگاه و وقوع سیلاب رخ داد و کوثر برای آن ۱۸۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. جعفری توضیح داد که طبق توافق با راهآهن جمهوری اسلامی ایران، بخشی از خسارتها در این حوزه حتی بدون ارزیابی و بهصورت مستقیم پرداخت میشود. روایت غرفه کوثر از بیمههای انرژی نشان میداد که طیف ریسکهای تحت پوشش این شرکت، از پالایشگاه و چاه نفت تا تونل و راهآهن را دربر میگیرد؛ تصویری از پشت صحنه صنعت بیمه که تنها در چنین نمایشگاههایی فرصت دیدهشدن پیدا میکند.
شبکه گسترده درمانی کوثر در دل نمایشگاه بیمه روایت شد
در جریان بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، نمایندگان شرکت بیمه کوثر از میان غرفههای شلوغ و پررفتوآمد، نقشه گسترده خدمات درمانی این شرکت را برای مخاطبان تشریح کردند؛ روایتی میدانی از پوشش بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار بیمهشده، ۱۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور و ارائه خدمات صرفاً با کارت ملی که بازدیدکنندگان را پای صحبت کارشناسان کوثر نگه میداشت. در بخش درمان نیز اعلام شد که ۹۸ درصد مراجعات مربوط به خدمات سرپایی و تنها دو درصد بستری است؛ آماری که نشان میداد شبکه کوثر چگونه بار عمده هزینههای روزمره درمان را مدیریت میکند.
در ادامه این بازدید، کارشناسان، از پراکندگی مراکز درمانی در استانها روایت کردند؛ از ۱۳۰۰ مرکز طرف قرارداد در اصفهان تا مجموعههای پرتعدادی در تهران، و از قطب قلب شیراز که ۲۸ میلیارد تومان خدمات بستری دریافت کرده تا بیمارستانهای مطرحی مانند عرفان، نیایش، نیکان غرب و شرق، اقدسیه و تهرانکلین. روایت بازدید با معرفی حدود ۲ هزار و ۲۴۷ مرکز دندانپزشکی و ۲۷۹ آزمایشگاه طرف قرارداد و همچنین حمایتهای ویژه از خدمات نازایی، زایمان و بستری تکمیل شد؛ روایتی که نشان میداد کوثر چگونه در دل نمایشگاه، تصویر یک شبکه درمانی گسترده و فعال را به نمایش گذاشته است.
گلایه نمایندگان از فشار پلتفرمها در حاشیه بازدید از نمایشگاه بیمه
در جریان بازدید از نمایشگاه تخصصی بیمه، یکی از کارشناسان حاضر در گفتوگویی که رنگ و بوی صریحتری داشت، به نگرانی جدی نمایندگان درباره فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین اشاره کرد؛ نگرانیای که از همایش «اکو بیمه» شروع شده و حالا در فضای نمایشگاه نیز بهوضوح شنیده میشود. او تأکید کرد که سرمایه اصلی هر شرکت بیمه شبکه فروش است و با وجود آنکه شرکتها بخش عمدهای از منابع، طرحها و امکانات را برای تقویت نمایندگان اختصاص میدهند، فشار ناشی از کارمزدهای متفاوت، تخفیفهای فراتر از شبکه رسمی و نبود شفافیت در تسویهها، نمایندگان را از شرایط فعلی نگران کرده است.
او در ادامه با تشریح تجربه خود گفت که با وجود تماس استارتاپها با برخی نمایندگان و پیشنهاد کارمزدهای بالاتر و واریز آنی، هیچیک از نمایندگان به همکاری با آنها نرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد خدمات ارائهشده به شبکه فروش هنوز برای حفظ این بدنه کارآمد بوده است. با این حال، او از تشدید نظارتها بر نمایندگان، نبود امکان تخفیفهای مشابه پلتفرمها و مشکل رسوب پول در فروش اینترنتی بهعنوان چالشهایی یاد کرد که باید برای حفظ عدالت در اکوسیستم بیمهگری مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما