  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

مراسم گرامیداشت روز جهانی «خاک» در مهرستان برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز جهانی «خاک» در مهرستان برگزار شد

مهرستان - مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک با اجرای چند ویژه‌برنامه، با حضور مردم و مسئولان در مهرستان برگزار شد.

دریافت 23 MB
کد خبر 6676085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها