https://mehrnews.com/x39LyF ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴ کد خبر 6676085 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴ مراسم گرامیداشت روز جهانی «خاک» در مهرستان برگزار شد مهرستان - مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک با اجرای چند ویژهبرنامه، با حضور مردم و مسئولان در مهرستان برگزار شد. دریافت 23 MB کد خبر 6676085 کپی شد مطالب مرتبط تشریح برنامههای گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان مهرستان برنامههای ترویج فرهنگ کتابخوانی در مهرستان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: شعبه تعزیرات مهرستان راهاندازی میشود تمرکز مهرستان بر توانمندسازی خانواده در محورهای تربیتی افتتاح ۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مهرستان نهمین دوره ترویج الگوی کشت با رویکرد تغییر اقلیم در مهرستان برگزار شد برچسبها روز جهانی خاک شهرستان مهرستان سیستان و بلوچستان
نظر شما