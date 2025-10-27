نهمین دوره ترویج الگوی کشت با رویکرد تغییر اقلیم در مهرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره ترویج الگوی کشت با رویکرد تغییر اقلیم، صبح دوشنبه در روستای گُدامدر از توابع بخش مرکزی شهرستان مهرستان برگزار شد. در این دوره که با حضور جمعی از کشاورزان منطقه برگزار شد، کارشناسان جهاد کشاورزی مهرستان به تشریح برنامه‌های آموزشی و معرفی الگوهای جدید کشت متناسب با شرایط اقلیمی شهرستان پرداختند.

عبدالله سپاهی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهرستان در حاشیه این مراسم گفت: هدف از برگزاری این دوره‌ها، آشنایی کشاورزان با الگوهای نوین کشت و سازگار با تغییرات اقلیمی است تا بتوانیم از منابع محدود آبی بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

سپاهی افزود: کاهش بارندگی‌ها، تداوم خشکسالی‌های پیاپی و افت سطح منابع آبی در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در الگوهای کشت و حرکت به سمت کاشت محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکسالی را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های این مدیریت، ترویج کشت‌های جایگزین و آموزش کشاورزان در زمینه بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، اصلاح بذر و استفاده از فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی است. با اجرای این طرح‌ها، انتظار می‌رود ضمن حفظ پایداری تولید در بخش کشاورزی، معیشت کشاورزان نیز در برابر تغییرات اقلیمی تقویت شود.

در پایان این برنامه، کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت میدانی به پرسش‌های کشاورزان پاسخ دادند و نحوه اجرای الگوهای جدید کشت را تشریح کردند.

لازم به ذکر است این برنامه به همت جهاد کشاورزی برای کشاورزان در سراسر استان برگزار می‌شود.