ترامپ به «بدترین بحران تورمی در تاریخ آمریکا» اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی با تکرار خودشیفتگی همیشگی اش ادعا کرد: ما به دلیل سیاست تجاری خود به جنگ‌ها پایان می‌دهیم و تعرفه‌ها بخشی از امنیت ملی ما هستند!

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: تنها در عرض ۱۰ ماه به ۱۸ تریلیون دلار تعهدات سرمایه‌گذاری عمل کردیم، در حالی که دولت بایدن در عرض ۴ سال تنها یک تریلیون دلار به ارمغان آورد.

وی سپس ادعا کرد: ما بدترین بحران تورمی را در تاریخ کشورمان به ارث برده‌ایم. ما همچنان برای کاهش تورم تلاش می‌کنیم و قیمت بسیاری از محصولات کاهش یافته است. ما از تعرفه‌هایی که بر کشورهایی که ما را استثمار می‌کردند وضع کرده‌ایم، سود بی‌سابقه‌ای به دست می‌آوریم! ۶ ماه است که هیچ مهاجر غیرقانونی وارد کشور ما نشده و عبور غیرقانونی از مرزها به پایین‌ترین سطح خود رسیده است!

ترامپ که به فروش تسلیحات به کشورهای اروپایی و اعضای ناتو برای ارسال به کی یف اذعان کرده است، ادعا کرد: برای یافتن راه‌حلی برای جنگ بین روسیه و اوکراین تلاش می‌کنیم! من به ۸ جنگ پایان دادم و جنگ بین روسیه و اوکراین نهمین جنگ خواهد بود! من باید برای هر جنگی که پایان دادم جایزه صلح نوبل را ببرم، اما حریص نیستم! ماه گذشته ۲ ۷ هزار نفر در جنگ بین روسیه و اوکراین کشته شدند و این غم‌انگیز است.

این مقام آمریکا در اشاره به ناامنی‌های گسترده در کشورش نیز گفت: به زودی گارد ملی را در نیواورلئان مستقر خواهیم کرد. فرماندار لوئیزیانا درخواست کمک کرد و ما گارد ملی را ظرف ۲ هفته به نیواورلئان اعزام خواهیم کرد.

دونالد ترامپ سپس در خصوص متحدان ادعائی آمریکا از واژه «کلاه بردار» استفاده کرد و گفت: من از اسامی استفاده نمی‌کنم. من از ژاپن نام نمی‌برم. من از ذکر نام کشور کره جنوبی خودداری می‌کنم، من از ذکر اسامی آنها خودداری می‌کنم؛ اما آنها از ما طوری کلاه‌برداری می‌کردند که قبلاً هیچ‌کس دیگری کلاه‌برداری نکرده بود.

رئیس جمهور آمریکا گفت: در حال ساخت یک سیستم کنترل هوایی جدید برای تأمین امنیت حریم هوایی خود هستیم؛ فرودگاه‌های ما در حال حاضر در بهترین حالت خود نیستند.