  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

متولیان فرهنگی به نیازهای فکری و اعتقادی مخاطبان پاسخ دهند

متولیان فرهنگی به نیازهای فکری و اعتقادی مخاطبان پاسخ دهند

اصفهان - رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا با اشاره به اهمیّت و جایگاه کارهای فرهنگی گفت: روایت صحیح و تبیین دقیق روایت‌ها، پاسخ‌گویی به شبهات و امیدآفرینی در سطح جامعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین شعبانعلی صالحی‌نسب عصر سه‌شنبه در جمع کارکنان عقیدتی‌سیاسی مرکز آموزش توپخانه شهید صیاد شیرازی اصفهان و گروه ۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش، با اشاره به نقش‌آفرینی این مجموعه در «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» گفت: نیروهای عقیدتی‌سیاسی در آن مقطع در کنار فرماندهان حاضر بودند و با حضور مستمر و اثرگذار خود عملکرد قابل توجهی از خود نشان دادند.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های کارکنان عقیدتی‌سیاسی در یگان‌ها امروز حساس‌تر از گذشته است، اظهار داشت: دشمنان باورها و اعتقادات جامعه را هدف گرفته‌اند و در چنین شرایطی تقویت بنیان اعتقادی کارکنان و خانواده‌های آنان ضرورتی انکارناپذیر است. به گفته او، روحانیون و کارکنان این حوزه باید بدون هیچ‌گونه کوتاهی، برای ارتقای سطح اعتقادی مجموعه‌های نظامی تلاش کنند.

رئیس اداره عقیدتی‌سیاسی نیروی زمینی ارتش، «روایت‌گری صحیح» را از وظایف محوری این مجموعه دانست و افزود: جامعه امروز نیازمند دریافت مداوم اطلاعات درست از محیط پیرامون است؛ جامعه‌ای که هر لحظه در حال دگرگونی است و تصمیم‌گیری درست آن وابسته به روایت دقیق واقعیت‌هاست. وی با بیان اینکه «جنگ روایت‌ها» به یکی از عرصه‌های اصلی مواجهه تبدیل شده است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه با ارائه نخستین روایت و انتصاب فرماندهان، مسیر تصمیم‌سازی را روشن کردند و این الگو باید همواره در سطح نیروها مورد توجه باشد.

صالحی‌نسب امیدآفرینی را دیگر رسالت مهم کارکنان عقیدتی‌سیاسی عنوان کرد و با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) در کتاب امالی شیخ صدوق گفت: «امید به آنچه گمان نمی‌بری، از امید به آنچه در انتظارش هستی ارزشمندتر است.» او تأکید کرد امیدبخشی به کارکنان، خانواده‌ها و نسل جوان ضرورتی حیاتی برای امروز کشور است، چراکه امید با خوش‌بینی، خودباوری و عزت نفس ارتباط مستقیم دارد.

وی پاسخ‌گویی به شبهات اعتقادی و اجتماعی را یک ضرورت روشنفکرانه، فرهنگی و دینی دانست و بیان کرد: فضای رسانه‌ای امروز مانند میدان نبرد است و نیازمند برخوردی هوشمندانه، فعال و همراه با حکمت. به گفته او، در صورت تقویت این رویکرد، بخش قابل توجهی از مشکلات فکری و اجتماعی جامعه برطرف خواهد شد.

رئیس اداره عقیدتی‌سیاسی نزاجا با اشاره به ویژگی‌های نسل Z گفت: این نسل که با اینترنت و فناوری رشد کرده است، به سرعت، تنوع، شفافیت، استقلال و نوآوری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. وی تأکید کرد که تعامل مؤثر با این نسل زمانی محقق می‌شود که از زاویه دید آنان به جهان نگریسته و شیوه ارتباطی متناسب با خواسته‌هایشان انتخاب شود. او با اشاره به نظر سازمان یونسکو افزود: کسانی در ارتباط با نسل Z موفق هستند که از «سواد ارتباطی» و «سواد عاطفی» برخوردار باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب همچنین با اشاره به جایگاه کار فرهنگی در مجموعه نیروهای مسلح گفت: فعالان فرهنگی باید مخاطبان خود را همچون اعضای خانواده تحت سرپرستی‌شان بدانند و برای پاسخ‌گویی به نیازهای ذهنی و اعتقادی آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. او تأکید کرد که این رویکرد، شرط اصلی موفقیت فعالیت‌های فرهنگی در فضای امروز جامعه است.

کد خبر 6676112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها