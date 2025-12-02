متولیان فرهنگی به نیازهای فکری و اعتقادی مخاطبان پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین شعبانعلی صالحی‌نسب عصر سه‌شنبه در جمع کارکنان عقیدتی‌سیاسی مرکز آموزش توپخانه شهید صیاد شیرازی اصفهان و گروه ۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش، با اشاره به نقش‌آفرینی این مجموعه در «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» گفت: نیروهای عقیدتی‌سیاسی در آن مقطع در کنار فرماندهان حاضر بودند و با حضور مستمر و اثرگذار خود عملکرد قابل توجهی از خود نشان دادند.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های کارکنان عقیدتی‌سیاسی در یگان‌ها امروز حساس‌تر از گذشته است، اظهار داشت: دشمنان باورها و اعتقادات جامعه را هدف گرفته‌اند و در چنین شرایطی تقویت بنیان اعتقادی کارکنان و خانواده‌های آنان ضرورتی انکارناپذیر است. به گفته او، روحانیون و کارکنان این حوزه باید بدون هیچ‌گونه کوتاهی، برای ارتقای سطح اعتقادی مجموعه‌های نظامی تلاش کنند.

رئیس اداره عقیدتی‌سیاسی نیروی زمینی ارتش، «روایت‌گری صحیح» را از وظایف محوری این مجموعه دانست و افزود: جامعه امروز نیازمند دریافت مداوم اطلاعات درست از محیط پیرامون است؛ جامعه‌ای که هر لحظه در حال دگرگونی است و تصمیم‌گیری درست آن وابسته به روایت دقیق واقعیت‌هاست. وی با بیان اینکه «جنگ روایت‌ها» به یکی از عرصه‌های اصلی مواجهه تبدیل شده است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه با ارائه نخستین روایت و انتصاب فرماندهان، مسیر تصمیم‌سازی را روشن کردند و این الگو باید همواره در سطح نیروها مورد توجه باشد.

صالحی‌نسب امیدآفرینی را دیگر رسالت مهم کارکنان عقیدتی‌سیاسی عنوان کرد و با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) در کتاب امالی شیخ صدوق گفت: «امید به آنچه گمان نمی‌بری، از امید به آنچه در انتظارش هستی ارزشمندتر است.» او تأکید کرد امیدبخشی به کارکنان، خانواده‌ها و نسل جوان ضرورتی حیاتی برای امروز کشور است، چراکه امید با خوش‌بینی، خودباوری و عزت نفس ارتباط مستقیم دارد.

وی پاسخ‌گویی به شبهات اعتقادی و اجتماعی را یک ضرورت روشنفکرانه، فرهنگی و دینی دانست و بیان کرد: فضای رسانه‌ای امروز مانند میدان نبرد است و نیازمند برخوردی هوشمندانه، فعال و همراه با حکمت. به گفته او، در صورت تقویت این رویکرد، بخش قابل توجهی از مشکلات فکری و اجتماعی جامعه برطرف خواهد شد.

رئیس اداره عقیدتی‌سیاسی نزاجا با اشاره به ویژگی‌های نسل Z گفت: این نسل که با اینترنت و فناوری رشد کرده است، به سرعت، تنوع، شفافیت، استقلال و نوآوری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. وی تأکید کرد که تعامل مؤثر با این نسل زمانی محقق می‌شود که از زاویه دید آنان به جهان نگریسته و شیوه ارتباطی متناسب با خواسته‌هایشان انتخاب شود. او با اشاره به نظر سازمان یونسکو افزود: کسانی در ارتباط با نسل Z موفق هستند که از «سواد ارتباطی» و «سواد عاطفی» برخوردار باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین صالحی‌نسب همچنین با اشاره به جایگاه کار فرهنگی در مجموعه نیروهای مسلح گفت: فعالان فرهنگی باید مخاطبان خود را همچون اعضای خانواده تحت سرپرستی‌شان بدانند و برای پاسخ‌گویی به نیازهای ذهنی و اعتقادی آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. او تأکید کرد که این رویکرد، شرط اصلی موفقیت فعالیت‌های فرهنگی در فضای امروز جامعه است.