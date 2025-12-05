حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ایجاد بانک تخصصی برای رشد و تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری کشورمان، گفت: باید توجه کنیم وقتی صحبت از اکوسیستم دانش‌بنیان می‌شود، یکی از مؤلفه‌های مهم آن روش‌های جدید تأمین مالی است. نکته‌ای که آقای دکتر عارف [معاون اول رئیس‌جمهور برای ایجاد بانک صندوق‌های پژوهش و فناوری] چندی پیش فرمودند و به ما دستور دادند که مقدمه آن را فراهم کنیم، این است که طبق قانون برنامه هفتم می‌توان بانک‌های تخصصی تشکیل داد؛ یعنی خود قانون اجازه ایجاد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را داده است.

وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خود قصد چنین کاری ندارد اما برای صندوق‌های پژوهش و فناوری و اکوسیستم دانش‌بنیان به دنبال ایجاد بانک است. در عین حال ممکن است شرکت‌های بزرگ ما هم آمده و در آنجا شریک شوند، لذا در کل ما در معاونت علمی تسهیل‌گری می‌کنیم تا شرکت‌ها و صندوق‌ها بتوانند بانک تخصصی دانش‌بنیان داشته باشند. این مانند آن است که ما وقتی می‌گوئیم معاونت علمی ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان دارد که باید گفت در واقع ما ۱۰ هزار تا شرکت نداریم، بلکه ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که آمده‌اند و مجوزهای لازم را از معاونت علمی گرفتند ولی خود معاونت در هیچ‌کدام از آنها سهامدار نیست، ولی نسبت به همه‌شان احساس تعلق دارد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد: در حال حاضر دنبال این هستیم که بتوانیم موضوع نئوبانک و نیز بانک را پیگیری کنیم تا بتوانیم منابع مالی مناسبی را برای اکوسیستم دانش‌بنیان فراهم کنیم.

برای ایجاد بانک به دنبال مجوز بانک مرکزی هستیم

افشین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ایجاد بانک یا نئوبانک به سال ۱۴۰۵ می‌رسد یا خیر، اظهار کرد: موارد لازم را با بانک مرکزی در تعامل هستیم و بستگی دارد که بتوانیم مجوز لازم را بگیریم.

علم هوش مصنوعی، برعکس بقیه علوم به صورت خیلی نمایی تغییر می‌کند

وی در پاسخ به پرسش دیگر در رابطه با موضوع هوش مصنوعی در کشور، خاطرنشان کرد: در هوش مصنوعی باید بخش خصوصی تقویت شود، زیرا علم هوش مصنوعی، برعکس بقیه علوم به صورت خیلی نمایی تغییر می‌کند؛ یعنی چیزی که امروز شما دارید و در خصوص آن آموزش می‌دهید، دو سال دیگر ممکن است کنار رود. به عنوان مثال وقتی صحبت از زبان‌های برنامه‌نویسی می‌کنیم؛ می‌گوئیم ممکن است که سه سال دیگر کلاً کنار بروند؛ پس باید دولت در هوش مصنوعی مثل بقیه دنیا در قسمت حاکمیتی عمل کند.

افشین تاکید کرد: هوش مصنوعی متعلق به امسال و یا سال گذشته نیست؛ این علم یک سابقه ۷۰ ساله در دنیا دارد ولی از ۲۰۱۰ به رشد خودش رسیده است، اما اینکه چرا ما در آن عقب ماندیم، برای این است که عموماً توجه و بازار برای آن ایجاد نکرده ایم تا خود دولت و حاکمیت و وزارتخانه‌ها را درگیر آن کنیم.

وی در خصوص قانون سازمان هوش مصنوعی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، خاطرنشان کرد: دولت حتماً بر اساس قانون، ماده به ماده، مکانیزم خود را در این خصوص تنظیم خواهد کرد.



