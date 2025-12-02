۵۰۰ نهال توسط ورزشکاران اهواز کاشته و توزیع شد

رسول سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه با حضور جمع زیادی از ورزشکاران، رؤسای هیئت‌ها، نواب رئیس، دبیران هیئت‌ها، مربیان، باشگاه‌داران و مسئولان محلات در محوطه اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

وی افزود: بخشی از نهال‌ها در همان محل اداره کاشته شد و بخش دیگر به مناطق مختلف اهواز تحویل داده شد تا توسط ورزشکاران در فضاهای ورزشی و نقاط تعیین‌شده کاشته شود.

به گفته سیاحی، هدف از این اقدام ایفای نقش اجتماعی ورزشکاران و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز با اشاره به آلودگی گرد و خاک در استان تصریح کرد: کاشت نهال در بهبود شرایط جوی، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش فتوسنتز هوا بسیار مؤثر بوده و یکی از نیازهای اساسی برای حفظ حیات طبیعی به شمار می‌رود.

سیاحی ادامه داد: همه شهروندان نسبت به نگهداری طبیعت مسئولیت دارند و اداره ورزش و جوانان نیز تلاش می‌کند برنامه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی خود را ادامه‌دار برگزار کند تا سهمی در بهبود فضای زیست‌محیطی اهواز ایفا شود.