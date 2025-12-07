۷.۵ میلیون نهال در استان سمنان تولید شد

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سهم استان سمنان از طرح یک میلیارد درخت بیان کرد: سهمیه استان سمنان در این طرح مردمی، سالی دو میلیون نهال معادل جمعاً شش میلیون اصله نهال‌های مثمر و غیر مثمر بوده است.

وی با بیان اینکه در این استان طی سال‌های اخیر هفت و نیم میلیون اصله نهال تولید شده است، افزود: سمنان در زمره استان‌های پیشرو در زمینه تولید نهاد در قالب طرح یک میلیارد درخت بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه سه نهالستان در سمنان، شاهرود و دامغان فعالیت دارند، بیان کرد: تاکید ما بر تولید گونه‌های سازگار با اقلیم استان به خصوص کم آبی بوده است.

رهایی با بیان اینکه سنجد و عناب و زیتون در زمره سه گونه اول مثمر در استان سمنان هستند که مورد هدف منابع طبیعی نیز قرار دارند، افزود: در کنار این گونه‌ها، نهال‌ها غیرمثمر و فضای سبزی هم تولید شده است.

شوی با بیان اینکه از زمان آغاز طرح یک میلیارد درخت در استان سمنان چهار میلیون نهال کاشته شده که ۸۰ درصدشان ریشه دوانده و سبز مانده‌اند، افزود: تلاش ما این است که بتوانیم با گسترش فضای سبز به فضای زیست استان سمنان هم کیفیت ببخشیم.