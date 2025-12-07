  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۰

۷.۵ میلیون نهال در استان سمنان تولید شد

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از تولید نزدیک به هفت و نیم میلیون اصله نهال درخت در طول سه سال اخیر در این استان خبر داد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سهم استان سمنان از طرح یک میلیارد درخت بیان کرد: سهمیه استان سمنان در این طرح مردمی، سالی دو میلیون نهال معادل جمعاً شش میلیون اصله نهال‌های مثمر و غیر مثمر بوده است.

وی با بیان اینکه در این استان طی سال‌های اخیر هفت و نیم میلیون اصله نهال تولید شده است، افزود: سمنان در زمره استان‌های پیشرو در زمینه تولید نهاد در قالب طرح یک میلیارد درخت بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه سه نهالستان در سمنان، شاهرود و دامغان فعالیت دارند، بیان کرد: تاکید ما بر تولید گونه‌های سازگار با اقلیم استان به خصوص کم آبی بوده است.

رهایی با بیان اینکه سنجد و عناب و زیتون در زمره سه گونه اول مثمر در استان سمنان هستند که مورد هدف منابع طبیعی نیز قرار دارند، افزود: در کنار این گونه‌ها، نهال‌ها غیرمثمر و فضای سبزی هم تولید شده است.

شوی با بیان اینکه از زمان آغاز طرح یک میلیارد درخت در استان سمنان چهار میلیون نهال کاشته شده که ۸۰ درصدشان ریشه دوانده و سبز مانده‌اند، افزود: تلاش ما این است که بتوانیم با گسترش فضای سبز به فضای زیست استان سمنان هم کیفیت ببخشیم.

