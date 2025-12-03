حجاب از انتخاب شخصی تا مطالبه اجتماعی؛ پوشش زنان جنوب را تحریف نکنید

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: حجاب در جامعه نقش مهمی در ایجاد نظم رفتاری و بصری دارد. نوع پوشش افراد، پیام‌های اجتماعی مشخصی را منتقل می‌کند و چارچوبی برای تعاملات صحیح فراهم می‌سازد. رعایت پوشش مناسب باعث می‌شود فضاهای عمومی از تنش‌های رفتاری و سو برداشت‌ها دور بماند و آرامش جمعی تقویت شود.

حفظ امنیت و حرمت زن

پوشش متین یکی از عوامل مهم در حفظ حرمت و امنیت زنان در محیط اجتماعی است. حجاب نگاه‌ها را از ظاهر به هویت، توانمندی‌ها و شخصیت زن معطوف می‌کند و از تبدیل شدن او به یک عنصر صرفاً ظاهری جلوگیری می‌نماید. همین امر زمینه حضور اجتماعی سالم و احترام‌آمیز زنان را فراهم می‌سازد.

تأثیر حجاب بر سلامت خانواده

خانواده زمانی می‌تواند پایدار باشد که روابط اجتماعی بر اساس احترام و مرزبندی‌های سالم شکل بگیرد. رعایت حجاب و پوشش مناسب بخشی از این مرزبندی است که از ایجاد سوء‌تفاهم‌ها و روابط خارج از چارچوب جلوگیری می‌کند. این موضوع در نهایت به حفظ اعتماد، آرامش و سلامت ساختار خانواده کمک می‌کند.

پوشش به‌عنوان ارزش فرهنگی و اجتماعی

حجاب در کنار بعد دینی، یک ارزش فرهنگی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود که بسیاری از جوامع، با وجود تفاوت‌های فرهنگی، شکل‌هایی از آن را در قوانین و سنت‌های خود پذیرفته‌اند. رعایت پوشش مناسب نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری فرد نسبت به محیط اجتماعی و احترام به هنجارهای جمعی است و در نهایت انسجام و هماهنگی جامعه را تقویت می‌کند.

حجاب رکن اصلی کرامت زن در جامعه است

معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه‌الزهرا (س) پارسیان گفت: در همه جوامع دنیا اشکال مختلفی دارد و رعایت آن موجب حفظ کرامت زن، امنیت اجتماعی و استحکام بنیان خانواده می‌شود.

لیلا عزیز پوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشاره به آیه ۵۹ سوره احزاب، مسئله پوشش زن در برابر نامحرم را از احکام مهم اسلامی عنوان کرد و گفت: در این آیه، پوشیدگی زنان مسلمان به‌عنوان راهی برای حفظ حرمت، امنیت و شناخته شدن آنان به عفاف معرفی شده است.

وی افزود: الزام به رعایت پوشش تنها اختصاص به زنان ندارد و مردان نیز موظف به حفظ حدود پوشش خود هستند.

او علت تأکید بیشتر احکام دینی بر پوشش زنان را چنین توضیح داد: گرایش طبیعی زنان به خودآرایی و جلوه‌گری اقتضا می‌کند که برای حفظ کرامت، احترام اجتماعی و امنیت روانی آنان، پوشش به‌عنوان یک ابزار مصونیت‌بخش توصیه و واجب شود.

حجاب مانع پیشرفت اجتماعی زنان نیست

عزیز پوریان با رد این دیدگاه که حجاب عامل محدودیت فعالیت‌های اجتماعی بانوان است، بیان کرد: تاریخ جامعه اسلامی سرشار از حضور زنان موفق در عرصه‌های علمی، سیاسی، ورزشی و هنری است؛ زنانی که با حفظ پوشش اسلامی به درجات بالای اجتماعی رسیده‌اند.

او گفت: بررسی این نمونه‌ها می‌تواند ذهنیت‌های نادرست نسل جوان را اصلاح کند و نشان دهد پوشش نه مانع، بلکه همراه پیشرفت و آرامش اجتماعی زنان است.

جایگاه پوشش در جوامع غیر اسلامی

معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه‌الزهرا (س) پارسیان با بیان اینکه موضوع پوشش منحصر به جوامع مسلمان نیست، افزود: در کشورهای مختلف جهان نیز مقررات پوشش، متناسب با فرهنگ و ساختار اجتماعی آن کشور، بخشی از قوانین عمومی است.

وی به نمونه‌هایی مانند بازداشت دختران در کانادا به‌دلیل نادیده گرفتن قوانین پوشش در مدارس و همچنین برخورد پلیس در هلند با زنی که به‌نشانه اعتراض بخشی از پوشش خود را کنار گذاشت اشاره کرد و گفت: این موارد نشان می‌دهد پوشش یک عنصر انضباط اجتماعی جهانی است، نه مسئله‌ای صرفاً دینی یا منطقه‌ای.

پوشش؛ قانون اجتماعی پیش از آنکه حکم دینی باشد

عزیز پوریان عنوان کرد: در کشور ما نیز پوشش، افزون بر اینکه یک دستور دینی است، جز قوانین عمومی محسوب می‌شود و نادیده گرفتن آن، بی‌توجهی به نظم اجتماعی است.

او گفت: متأسفانه بخشی از نسل امروز پوشش را یک امر شخصی تلقی می‌کند؛ درحالی‌که پوشش مناسب یکی از نشانه‌های اخلاق اجتماعی و احترام به فضای عمومی است.

ضرورت گفت‌وگوی آرام و اقناعی با نسل جوان

او تأکید کرد: بیان مسائل مرتبط با حجاب باید با لطافت، احترام و مبتنی بر تبیین آثار و فلسفه آن باشد تا جوانان نسبت به فواید شخصی و اجتماعی آن آگاه شوند. به باور او، بدحجابی یا پوشش نامناسب نادیده گرفتن حقوق عمومی جامعه و زمینه‌ساز کاهش امنیت فردی است.

هدف نهایی: حفظ کرامت و امنیت زن

عزیز پوریان در پایان با اشاره به پیام جاودانه آیه ۵۹ سوره احزاب خاطرنشان کرد: زن مسلمان باید در جامعه به‌گونه‌ای حضور یابد که نشانه‌های عفاف، وقار و پاکی در رفتار و ظاهر او آشکار باشد. چنین حضوری سبب می‌شود افراد بیماردل از بهره‌کشی جنسی مأیوس شوند و امنیت، آرامش و کرامت زن در اجتماع تضمین گردد.

تحریف پوشش اصیل زنان جنوب زیر سایه صنعت مد؛ هشدار یک کنشگر اجتماعی در هرمزگان

زهرا جامعی، کنشگر فرهنگی و اجتماعی در هرمزگان، با انتقاد از رواج پوشش‌های تحریف‌شده زیر نام «لباس جنوبی»، بیان کرد: صنعت مد با هدف کسب سود، اصالت پوشش زنان جنوب را دستخوش تغییراتی کرده که با هویت تاریخی منطقه همخوانی ندارد.

پوشش جنوبی؛ فرهنگی ریشه‌دار که در چرخه بازار کم‌رنگ می‌شود

جامعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پوشش زنان هرمزگان تنها یک لباس نیست؛ این پوشش بخشی از فرهنگ، هویت و تاریخ این خطه است. مردم هر شهر و روستای هرمزگان را می‌توان با پوشش ویژه همان منطقه شناخت. با این حال، امروز شاهد عرضه لباس‌هایی هستیم که با عنوان پوشش جنوبی وارد بازار می‌شود اما هیچ سنخیتی با اصالت این لباس‌ها ندارد و تنها با هدف سودآوری طراحی شده است.

او با اشاره به اینکه اصالت پوشش جنوبی با نمونه‌های امروزی فاصله دارد، افزود: چادرهای بندری روزگاری ضخیم، سنگین و دارای مفهوم بودند؛ جلبیل‌های دست‌دوز خوسی، لچک‌های محلی و برقع‌های اصیل، همگی اجزای مهم پوشش زن جنوبی بودند، اما اکنون همه این عناصر یا حذف شده‌اند یا دچار تحریف جدی شده‌اند.

نازک شدن چادرهای بندری و تجاری‌سازی خوس‌دوزی‌ها

این فعال اجتماعی تصریح کرد: چادرهای بندری امروز آنقدر نازک شده‌اند که عملاً نقش پوششی خود را از دست داده‌اند. لچک‌ها تنها در مراسم خاص استفاده می‌شوند و جلبیل‌ها هم نازک‌تر و دور از مشخصه‌های اصیل گذشته‌اند. طراحان با افزودن نگین، خوس و تزئینات بیش از حد، چیزی به لباس اضافه نمی‌کنند جز فاصله گرفتن از هویت آن.

کندوره و شلوار بندری؛ اصالتی که رو به فراموشی می‌رود

جامعی با اشاره به تغییرات در پیراهن و شلوارهای سنتی گفت: کندوره یکی از پوشش‌های اصیل زنان جنوب است که بدون تردید هم زیباست و هم پوشیده؛ اما امروزه با چسباندن چند نوار سنتی به هر پارچه‌ای، آن را لباس جنوبی معرفی می‌کنند. شلوارهای بندری که زمانی شاهکار هنر زنان جنوب بود، حالا با کم شدن فاق و حذف از برخی پوشش‌ها، از اصالت خود دور شده است.

برقع‌های پرزرق‌وبرق جای برقع‌های اصیل را گرفته‌اند

این کنشگر اجتماعی درباره برقع‌های جنوبی نیز هشدار داد: برقع‌هایی که امروز در بازار می‌بینیم، مملو از آویز و نگین هستند و هیچ ریشه‌ای در تاریخ ندارند. برقع اصیل زن جنوب، بسته به منطقه و سن افراد متفاوت بوده و از ارزش بالایی برخوردار است. حتی آویزهای مخصوص برقع از جنس طلا در گذشته عرضه می‌شد و نشان‌دهنده اهمیت این پوشش بود.

لزوم حفظ هویت بدون افراط در مدگرایی

جامعی در پایان خاطرنشان کرد: درست است که جوامع با گذر زمان نیازمند به‌روزرسانی پوشش هستند، اما این تغییر نباید به قیمت از بین رفتن اصالت تاریخی باشد. امروز هر پارچه و لباسی با افزودن یک نوار رنگی به عنوان لباس جنوبی فروخته می‌شود و همین روند ارزش و شأن پوشش بانوی جنوب را زیر سوال برده است.