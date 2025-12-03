  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۱

هوای ابری و بارانی مازندران؛ کندوان تا ظهر مسدود است

ساری- هواشناسی مازندران وضعیت هوای استان را ابری همراه با بارش پراکنده در مناطق مختلف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مازندران، طبق اعلام هواشناسی مازندران ناپایداری جوی در استان ادامه دارد و امروز آسمان مازندران در بیشتر مناطق ابری پیش‌بینی می‌شود، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز مه‌آلودگی همراه با بارش‌های پراکنده برف مشاهده خواهد شد.

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی، این شرایط با وزش باد و کاهش نسبی دما در نقاط مختلف استان همراه است و انتظار می‌رود تا ساعات پایانی امروز تداوم داشته باشد.

همچنین طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران محور کندوان و آزاد راه تهران شمال تا ساعت ۱۲ برای انجام عملیات عمرانی در محدوده گالری کمرزرد مسدود است و تردد از محورهای جایگزین انجام می‌شود.

