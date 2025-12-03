هوای ابری و بارانی مازندران؛ کندوان تا ظهر مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر مازندران، طبق اعلام هواشناسی مازندران ناپایداری جوی در استان ادامه دارد و امروز آسمان مازندران در بیشتر مناطق ابری پیش‌بینی می‌شود، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز مه‌آلودگی همراه با بارش‌های پراکنده برف مشاهده خواهد شد.

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی، این شرایط با وزش باد و کاهش نسبی دما در نقاط مختلف استان همراه است و انتظار می‌رود تا ساعات پایانی امروز تداوم داشته باشد.

همچنین طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران محور کندوان و آزاد راه تهران شمال تا ساعت ۱۲ برای انجام عملیات عمرانی در محدوده گالری کمرزرد مسدود است و تردد از محورهای جایگزین انجام می‌شود.