به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۶۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد جامعه قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۱۵۹ قرار داشت و هوا برای همه افراد ناسالم بود. البته در ساعاتی از صبح روز گذشته هوا به وضعیت قابل قبول رفته بود.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.