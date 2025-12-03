گامی نوین در تولید؛ طرح افزایش راندمان زایش دام در مریوان کلید خورد

خبرگزار، مهر؛ گروه استانها: دامپروری همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد روستایی در کشور به شمار میرود و بسیاری از خانوادهها در مناطق روستایی معیشت خود را بر پایه نگهداری و پرورش دام بنا کردهاند و در این میان، اجرای طرحهای نوین و علمی در حوزه دامپروری میتواند نقشی تعیینکننده در افزایش تولید، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت زندگی دامداران ایفا کند.
شهرستان مریوان به عنوان یکی از قطبهای دامپروری استان کردستان طی سال جاری با همکاری جهاد کشاورزی و مشارکت فعال دامداران گام تازهای در مسیر توسعه پایدار برداشته و طرح همزمانسازی دامها را در روستاهای هدف آغاز کرده است.
این طرح که با محوریت ارتقای راندمان تولیدی و تولیدمثلی دامها طراحی شده اهدافی همچون افزایش تعداد برههای زنده، کاهش فاصله زایش، بالا بردن عمر اقتصادی میشها و در نهایت افزایش تولید گوشت قرمز را دنبال میکند.
اجرای این طرح نه تنها به عنوان یک اقدام فنی در حوزه دامپروری مطرح است، بلکه به عنوان یک راهکار اقتصادی و اجتماعی نیز اهمیت دارد نتایج اولیه نشان میدهد که دامداران با بهرهگیری از این روش توانستهاند در مدت کوتاه به افزایش چشمگیر تولید دست یابند و امید تازهای برای آینده دامپروری در منطقه ایجاد کنند و استقبال دامداران از این طرح بیانگر آن است که همزمانسازی فحلی میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد و زمینهساز توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دامپروری باشد.
طرح همزمانسازی دامها امسال در شهرستان مریوان برای بیش از ۱۲۰۰ رأس دام دامداران این منطقه اجرا شده است و این طرح با هدف افزایش راندمان تولیدی، ارتقای بهرهوری و بهبود صفات تولیدمثلی دامها طراحی شده و تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است.
تلاش برای افزایش راندمان تولید
مدیر بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مریوان اظهار داشت: ما در قالب اجرای طرح همزمانسازی در سطح روستاهای شهرستان فعالیت داریم و هدف از اجرای این طرح افزایش راندمان تولیدی و تولیدمثلی است.
ناجی احمدی افزود: با اجرای این طرح میتوانیم عمر اقتصادی دام را افزایش دهیم طول دوره زایش را کاهش دهیم و در نهایت اعضای هر دام حداقل دو بره در پایان دوره دریافت کنند.
وی اعلام کرد: اجرای طرح همزمانسازی فحلی علاوه بر افزایش تعداد برههای زنده و میانگین وزن تولد موجب کاهش فاصله زایش به حدود یک و نیم زایش در سال و بالا بردن عمر اقتصادی میشها خواهد شد.
وی تصریح کرد: این اقدام نه تنها به افزایش تولید و کاهش هزینهها کمک میکند، بلکه میتواند نقش مهمی در رونق بازار گوشت قرمز و بهبود وضعیت معیشتی دامداران ایفا کند.
اجرای طرح همزمانسازی دامها اقدامی مؤثر در افزایش تعداد زایشها
یکی از دامداران فعال روستاهای مریوان با ابراز خرسندی از نتایج این طرح، از جهاد کشاورزی تشکر ویژهای کرد و توضیح داد: بنده به عنوان دامدار از روستای گله از جهاد کشاورزی تشکر میکنم که آمدند همزمانسازی دامهای من را انجام دهند این اقدام باعث افزایش تعداد برهها میشود و من را در راستای بهبود کسب و کارم یاری میکند.
این دامدار افزود: با استفاده از تکنیک همزمانسازی توانسته است به طور قابل توجهی تعداد برههای خود را افزایش دهد و این امر به رونق اقتصادی وی کمک کرده است.
وی همچنین اشاره کرد: این طرح به دامداران این امکان را میدهد که با بهرهمندی از روشهای نوین فشاری کمتر را تجربه کنند و به طور موثرتری به اهداف خود دست یابند.
تولد ۸۰ بره از ۱۱۰ رأس گوسفند در دو روز
دامدار دیگری از این روستا با اشتیاق و شادی از نتایج مثبت طرح خبر داد و گفت: من این کار همزمانسازی دامها را انجام دادم و از ۱۱۰ رأس گوسفند در عرض دو روز صاحب ۸۰ بره شدم.
این دامدار با ابراز خرسندی از نتیجههای حاصله، گفت: این تجربه نشان میدهد که همزمانسازی میتواند آیندهای روشن و امیدبخش برای دامداران فراهم کند.
به گفته وی، این طرح باعث شده است تا دامداران احساس کنند که با استفاده از روشهای نوین میتوانند در مدت زمان کوتاهتری به نتیجههای چشمگیر دست یابند.
کارشناسان حوزه دامپروری بر این باورند که استمرار چنین طرحهایی میتواند الگوی پایداری برای توسعه دامداری کشور فراهم کند؛ الگویی که آغاز آن در مریوان، گامی مهم در جهت علمیسازی و افزایش بهرهوری تولیدات دامی به شمار میرود.
دامداران مریوان نیز این روزها با لبخند از نتایج طرح یاد میکنند؛ زایشهای متعدد، افزایش تولید و کاهش هزینهها برای آنان معنای تازهای از پیشرفت به همراه داشته و آیندهای روشنتر را پیش چشم آنان قرار داده است.
با تداوم این روند، پیشبینی میشود مریوان به یکی از نمونههای موفق کشور در اجرای طرحهای نوین دامپروری تبدیل شود.
