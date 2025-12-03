به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با عنوان «محوریت؛ از سیاست تا اجرا» صبح چهارشنبه با حضور مدیران کل و معاونان معدنی ۳۱ استان کشور و جنوب کرمان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛ رویدادی که به‌منظور بررسی عملکرد استان‌ها، افزایش هماهنگی و تدوین نقشه راه مشترک برای اجرای سیاست‌های ملی معدن شکل گرفت.

جعفری در افتتاحیه این گردهمایی با تأکید بر اینکه رویکرد جدید وزارت صمت بر افزایش نقش استان‌ها در تحقق برنامه هفتم توسعه» متمرکز است، اظهار کرد: تبدیل دیدگاه‌های کارشناسی استان‌ها به ۶۵ محور عملیاتی، ظرفیت حل مسائل و تسریع فرآیندهای توسعه‌ای در بخش معدن را فراهم کرده است.

اصفهان؛ نقطه اتصال صنعت و معدن کشور

معاون معادن و فرآوری وزارت صمت با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در توسعه صنعتی کشور گفت: استان اصفهان با ۱۰ هزار واحد صنعتی و ۸۴ شهرک صنعتی یکی از کانون‌های اصلی توسعه صنعتی ایران است و می‌تواند محور تعامل میان استان‌ها برای تکمیل زنجیره معدن و فولاد در سطح ملی باشد.

به گفته وی، ظرفیت صنعتی اصفهان زمینه مناسبی برای هم‌افزایی میان‌استانی و ارتقای بهره‌وری در زنجیره‌های ارزش معدنی ایجاد می‌کند.

این گردهمایی همچنین بر تقویت ارتباط میان ستاد وزارت صمت و معاونت‌های استانی، گسترش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ترسیم مسیر مشترک استان‌ها برای اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. در پایان، تدوین راهکارهای عملیاتی برای همسوکردن اقدامات استان‌ها و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی از مهم‌ترین محورهای جمع‌بندی شده همایش بود.