به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعداز ظهر پنجشنبه در دیدار با وجیهالله جعفری، معاون معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی اصفهان، این استان را «سرزمین ریشهدار در صنعت و معدن» توصیف کرد و گفت اصفهان در دورههای آلبویه، سلجوقی و صفوی نقشی ممتاز در ساختار حکمرانی و اقتصاد ایران داشته است.
او با یادآوری اینکه اصفهان در دوران دفاع مقدس با وجود غیرمرزی بودن، بیشترین تعداد شهدا را تقدیم کشور کرده، افزود این سابقه فرهنگی و معنوی، مسئولیت مدیران را برای توسعه پایدار دوچندان میکند.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به چالشهایی مانند آلودگی هوا، بر ضرورت حرکت بهسوی توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای معدنی تأکید کرد و گفت بهرهگیری از معادن میتواند فرصتهای گستردهای برای اشتغال و درآمدزایی فراهم کند.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کندی بهرهبرداریها، اظهار کرد: «متأسفانه در حوزه معدن آنگونه که باید از ظرفیتها استفاده نشده و مواردی مانند ماده ۲۴ و مسائل حقوقی مرتبط با پروانهها نیازمند بازنگری جدی است.» او تأکید کرد رفع این موانع پیچیده نیست و با همراهی وزارت صمت میتوان مسیر فعالیتهای معدنی را هموار کرد.
وی با اشاره به سه سال فرصت باقیمانده از عمر دولت، افزود اگر در این مدت برای فعالسازی ذخایر معدنی اقدام نشود، استان از «موقعیتهای بزرگ و غیرقابل جبران» محروم خواهد شد.
در این نشست، وجیهالله جعفری معاون معدنی وزارت صمت نیز ضمن اعلام آمادگی برای پشتیبانی از طرحهای توسعهای اصفهان، تصریح کرد که وزارتخانه برنامههای استان در حوزه معدن را با جدیت دنبال خواهد کرد.
