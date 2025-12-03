به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد شول رئیس گروه ارزیابی عملکرد و روابط‌عمومی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی، در آستانه برگزاری نخستین دوره جشنواره «شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» سازمان بازرسی کل کشور، از اجرای کامل دستورالعمل ابلاغی مهرماه و بارگذاری تمامی مستندات مرتبط در سامانه‌های داخلی و سامانه سازمان بازرسی خبر داد.

وی با اشاره به اهتمام سازمان در اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه سال جاری دستورالعمل جامعی را برای مدیریت تعارض منافع و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری به دستگاه‌ها اعلام کرد، بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، مجموعه سازمان مجری تمامی الزامات را احصا و موارد مرتبط را در سامانه‌ها و وب‌سایت رسمی سازمان بارگذاری کرد.

رئیس گروه ارزیابی عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: مستندات تکمیلی نیز در موعد مقرر در سامانه اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد و سازمان مجری با آمادگی کامل در فرآیند ارزیابی جشنواره حضور یافته است.

شول شفافیت را یکی از اصول بنیادین حکمرانی خوب دانست و اظهار کرد: شفافیت زیربنای اعتماد عمومی است و مدیریت دقیق تعارض منافع تضمین می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها در فضایی سالم، عادلانه و قابل نظارت انجام شود. ما این مسیر را با رویکردی حرفه‌ای و نظام‌مند ادامه می‌دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره امسال فرصتی ارزشمند برای ارائه اقدامات سازمان، تبادل تجربه با سایر دستگاه‌ها و تقویت جریان شفافیت در نظام اداری کشور است، ما متعهدیم این مسیر را با جدیت دنبال کرده و کیفیت نظارت‌ها و خدمات را بیش از پیش ارتقا دهیم.