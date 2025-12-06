به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرکرده کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از فردا (یکشنبه، ۱۶ آذر)، گفت: این سامانه بارشی که نسبتاً قوی توصیف می‌شود، از فردا شب وارد کشور خواهد شد و شرایط جوی اغلب مناطق را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: امروز (شنبه، ۱۵ آذر) در نواحی جنوب‌شرق کشور شامل ارتفاعات کرمان، شمال هرمزگان و سیستان و بلوچستان همچنین در خلیج فارس، کیش و قشم احتمال وقوع بارش وجود دارد. در سایر مناطق کشور جو آرام برقرار است و پدیده قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

سرکرده بیان کرد: فردا، سامانه بارشی به نواحی شمال‌غرب نزدیک می‌شود و از دوشنبه گستره آن افزایش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر شمال‌غرب، مناطق غربی و دامنه‌های جنوبی البرز را نیز دربرمی‌گیرد. بارش‌ها در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی عمدتاً به صورت برف خواهد بود.

سامانه بارشی جدید کشور را فرا می‌گیرد

وی با اشاره به نقشه بارش تجمعی هفته، ادامه داد: بر اساس خروجی نقشه‌های پیش‌بینی، از ابتدای هفته تا پایان هفته جاری حجم قابل‌توجهی از بارش در کشور رخ می‌دهد. در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی بارش‌های بالای ۱۰۰ میلی‌متر مورد انتظار است. علاوه بر این، نواحی مرکزی و حتی شمال‌شرق کشور نیز در هفته پیش‌رو بارش خواهند داشت و طی روزهای آتی شاهد بارش گسترده برف و باران در مناطق مختلف خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: امروز وزش باد قابل‌توجهی در کشور پیش‌بینی نمی‌شود، همین موضوع موجب افزایش آلاینده‌های جوی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج، اصفهان، اهواز و همچنین مشهد شده و این شرایط برای امروز و فردا ادامه دارد.

دمای هوا کاهش می‌یابد

سرکرده در پایان خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه، با ورود سامانه جدید، وزش باد نیز در بیشتر مناطق کشور تقویت می‌شود و این موضوع موجب کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرها خواهد شد، همچنین دمای هوا از اواسط هفته با نفوذ سامانه بارشی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد؛ این کاهش دما در نواحی غربی، شمالی و همچنین تهران محسوس‌تر خواهد بود.