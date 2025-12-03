به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی، صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل اولویتدار شهرستان مهریز که با حضور مسئولان شهرستان مهریز برگزار شد، با اشاره به جایگاه فرهنگی، دینی و مردمی مهریز گفت: خدمترسانی مؤثر به مردم جزو تأکیدات رهبر انقلاب و سیاستهای رئیس قوه قضائیه است و سفرهای استانی برای رسیدگی مستقیم به مشکلات واقعی شهرستانها انجام میشود.
وی در واکنش به موضوعات طرحشده از سوی فرماندار مهریز درباره حقوق دولتی معدن سرب و روی مهدیآباد و چالش اراضی ۴۰ تا ۷۰ هکتاری الحاقشده به محدوده شهر اظهار کرد: این موارد کاملاً قابلیت پیگیری دارد. تجربههای مشابه در استانهای دیگر نشان داده که مبالغ قابل توجهی به شهرستانها بازگشته است. اگر در سطح شهرستان یا استان حل نشود، گزارش مستند حقوقی ارائه کنید تا در تهران و در سطح ملی، حتی در جلسه سران قوا پیگیری شود.
مسجدی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی آماده است در چارچوب قانون از این مطالبات حمایت کند و افزود: این حق مردم است و میتواند برای توسعه و رفع نیازهای اصلی مهریز مورد استفاده قرار گیرد.
مسجدی همچنین درباره مشکلات حقوقی و چند دهساله اراضی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی گفت: این پروندهها باید با متن دقیق حقوقی و استنادات کامل ارائه شود تا مسیر طرح در سطوح بالاتر فراهم شود.
نماینده رئیس قوه قضائیه در پایان از همراهی مسئولان شهرستان قدردانی کرد و بر ضرورت همکاری دستگاهها برای حل گرههای اساسی مهریز تأکید کرد.
