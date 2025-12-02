به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی با بیان اینکه این سفر روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه انجام میشود، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه در دور دوم سفرهای استانی، علاوه بر ارزیابی مصوبات و اقدامات انجامشده در دور قبل، تصمیمات تکمیلی برای تحقق این مصوبات و نیز برنامههای جدید مورد نیاز استان را در دستور کار قرار میدهد.
وی محور اصلی سفرهای استانی رئیس قوهی قضائیه را «سند تحول و تعالی قضائی» عنوان کرد و افزود: این سند در محورهای مختلفی از جمله تسهیل امور قضائی، حفظ حقوق عامه، مبارزه با فساد، قضازدایی، تسریع روند دادرسی الکترونیک و بهکارگیری فناوریهای نوین در امر قضا پیگیری میشود.
طهماسبی با اشاره به همراهی معاونان و اعضای شورای عالی قضائی در سفرهای استانی، گفت: محوریت این سفرها، سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و مفاد مندرج در آن بهطور ویژه بررسی میشود.
وی با بیان اینکه استان یزد در سال گذشته رتبه سوم کشوری را در تحقق اهداف این سند کسب کرده، تصریح کرد: این استان از نظر فضای فیزیکی مناسب برای فعالیتهای قضائی در رتبه ۲۷ کشور قرار دارد و در حوزهی کمّی منابع انسانی نیز با کمبود مواجه است.
رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به چشمانداز توسعه زیرساختهای قضائی در استان، افزود: بر اساس برنامهریزیها، استان یزد باید تا سال ۱۴۱۵ بیش از ۹۷ هزار متر مربع فضای قضائی و ملحقات آن را داشته باشد که فاصلهی قابل توجهی با این هدف وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در دور اول سفرهای استانی، بخشی از مصوبات مرتبط با این حوزه تصویب شد. هماکنون نیز در ۸ نقطه از استان پروژههای عمرانی تعریف و در حال اجراست که امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، در دور دوم مصوبات مؤثری برای رفع مشکلات این حوزه به تصویب برسد.
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر موضوع دسترسی مردم و رسیدگی به شکایات، گفت: بازرسیهای میدانی انجامشده، نقاط ضعف و قوت و نیز نواقص احتمالی را مشخص کرده است.
وی درباره جزئیات سفر یکروزه رئیس قوه قضائیه به یزد نیز بیان کرد: این سفر بدون تشریفات و حاشیه خواهد بود و ایشان بلافاصله پس از ورود، در جلسات استانی مستقر میشوند.
رئیس کل دادگستری استان یزد برنامههای اصلی این سفر را چنین برشمرد: جلسه با قضات و کارکنان دستگاه قضا، دیدار با اقشار مختلف مردم، تشکیل جلسه شورای اداری استان و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، و در نهایت، برگزاری جلسهای برای تصویب مصوبات سفر در قالب شورای عالی قضائی است.
حجتالاسلام طهماسبی با اشاره به استقرار تیم ادارهکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد، گفت: تلاش شده تا حد امکان پاسخگوی مراجعان باشند.
وی افزود: همچنین مردم در شهرستانها میتوانند درخواستها و شکایات خود را از طریق صندوقهای پیشبینیشده در دادگستریهای شهرستانها ارسال کنند.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به دغدغه اصلی استان یزد، گفت: مهمترین دغدغه کنونی استان یزد، مسئلهی آب و محیطزیست است که همه دستگاهها باید تلاش کنند این دو موضوع حیاتی فدای هیچچیز دیگری نشوند.
