۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

۴ هکتار مزارع آلوده به پلاستیک روستای کرند گرمسار پاکسازی شد

گرمسار- رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار از پاکسازی چهار هکتار مزارع آلوده به پلاستیک روستای کرند گرمسار خبر داد و گفت: این اقدام با رویکرد افزایش آگاهی نسبت به حفاظت خاک انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو در صبح چهارشنبه در بازدید مزارع گرمسار از پاکسازی چهار هکتار معادل ۴۰ هزار متر مربع مزارع روستای کرند خبر داد و ابراز داشت: این اقدام در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از خاک انجام گرفته است.

در هفته جهانی خاک می‌کوشیم تا توجه به بستر فراهم سازی امنیت غذایی بیشتر شود، ابراز داشت: خاک مستقیم در سلامت انسان و تأمین امنیت غذایی نقش دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه باید در حوزه کشاورزی به دنبال راهکارهایی برای کاهش آلودگی خاک باشیم، ابراز داشت: وجود این زباله‌ها در اراضی کشاورزی زنگ خطری برای آینده بشر است.

جورابلو با بیان اینکه به دلیل تجدید پذیر سخت و دیرهنگام پلاستیک‌ها وجود این عناصر در خاک باعث ایجاد مشکلات جبران ناپذیر به بافت خاک می‌شود، تصریح کرد: پاکسازی این اراضی نیز برای جلوگیری از ورود این مواد سنی به چرخه غذایی و سلامت انجام گرفت.

وی با بیان اینکه تداوم این پویش‌ها اقدامی نمادین برای جلوگیری از نابودی این میراث غیر قابل جایگزین است، افزود: می‌بایست برای پیشگیری از تخریب از خاک هر چه بیشتر صیانت کرد.

