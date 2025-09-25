  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

رفع تصرف ۱۰ مورد اراضی در گرمسار؛ یک هکتار زمین به چرخه تولید بازگشت

گرمسار- رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار از رفع تصرف ۱۰ مورد اراضی زراعی و باغی روستای کوشک و چهار قشلاق خبر داد و گفت: در مجموع یک هکتار اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو غروب پنجشنبه در بازدید از اراضی کشاورزی گرمسار با بیان اینکه طی یک هفته اخیر ۱۰ مورد بنای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی روستای کوشک و چهار قشلاق گرمسار مورد شناسایی قرار گرفت، ابراز داشت: با ورود دستگاه قضا شهرستان تمام این موارد قلع و قمع شد.

وی افزود: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون و ماده ۳ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی این اراضی به چرخه تولید بازگشت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه این رفع تصرف در مجموع مساحت یک هکتار را در بر دارد، ابراز داشت: بناهای غیر مجاز شامل مواردی نظیر احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوار کشی بوده است.

جورابلو با بیان اینکه با هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طور جد برخورد می‌شود، تصریح کرد: برای پیشگیری از بروز خسارت باید قبل از شروع ساخت و ساز استعلام‌های لازم گرفته شود.

وی افزود: خریداران اراضی کشاورزی باید نسبت به موارد مذکور هوشیار بوده و برای نگهداری اراضی زراعی و باغی تلاش کنند.

