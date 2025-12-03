گینس هم رژیم صهیونیستی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، مؤسسه ثبت رکوردهای گینس در پی درخواستی که از سرزمینهای اشغالی برای ثبت یک رکورد جدید ارائه شده بود، اعلام کرد که درخواستهای ارائه شده از سوی اسرائیل را در حال حاضر بررسی نمیکند.
این پاسخ پس از آن ارائه شد که یک انجمن صهیونیستی که به تشویق اهدای کلیه علاقهمند است، درخواستی را به رکوردهای جهانی گینس ارائه کرد تا رکوردی را ثبت کند که مربوط به تعداد اهدا کنندگان کلیه در سرزمینهای اشغالی است که به عدد ۲ هزار نفر رسیده است.
گینس در پاسخ به درخواست این انجمن، نامهای ارسال کرد که در آن آمده بود: در حال حاضر درخواستهای ثبت رکورد از اسرائیل را بررسی نمیکنیم.
نظر شما