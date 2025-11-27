به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بعد از اینکه رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش داده بودند، این کشور قصد ندارد از آفریقای جنوبی برای شرکت در رویدادهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ که در خاک آمریکا برگزار می‌شود، دعوت کند، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که آفریقای جنوبی دعوتی برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ دریافت نخواهد کرد.

بعد از اینکه هفته گذشته واشنگتن، اجلاس سران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی را تحریم کرد، ترامپ گفت که آفریقای جنوبی دعوتی برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ سال آینده در فلوریدا دریافت نخواهد کرد.

ترامپ عصر دیروز در پستی در «تروث سوشال» اظهار داشت: در پایان اجلاس گروه ۲۰، آفریقای جنوبی از واگذاری ریاست گروه ۲۰ به نماینده ارشد سفارت آمریکا که در مراسم اختتامیه حضور داشت، خودداری کرد. بنابراین، به دستور من، آفریقای جنوبی دعوتی برای اجلاس گروه ۲۰۲۶ که سال آینده به میزبانی شهر میامی در ایالت فلوریدا برگزار می‌شود، دریافت نخواهد کرد.

واکنش آفریقای جنوبی به اقدام دولت آمریکا



دفتر سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، این اظهارات ترامپ را تأسف بار خوانده و اعلام کرد: به دلیل غیبت هیئت آمریکایی در اجلاس هفته گذشته، اسناد ریاست گروه ۲۰ رسماً به یکی از مقامات سفارت آمریکا در وزارت روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی تحویل داده شد.

دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی تاکید کرد: «مایه تأسف است که علیرغم تلاش‌ها و اقدامات متعدد رامافوسا و دولتش برای تنظیم مجدد روابط دیپلماتیک با ایالات متحده، ترامپ همچنان بر اساس اطلاعات نادرست و تحریف در مورد کشور ما، به اعمال اقدامات تنبیهی علیه آفریقای جنوبی ادامه می‌دهد.

ترامپ از زمان ورود خود به کاخ سفید در دومین دوره ریاست جمهوری در آمریکا، بارها از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت آفریقای جنوبی انتقاد کرده است. ترامپ گفت که آفریقای جنوبی نشان داده شایسته عضویت در هیچ کجا نیست و ما تصمیم داریم تمام کمک‌ها به آن را فوراً متوقف کنیم.

کاخ سفید ۲۹ آبان ماه سال جاری در بیانیه‌ای تاکید کرد که در هیچ‌گونه مذاکره رسمی در خصوص اجلاس گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد.

یک مقام آفریقای جنوبی نیز شنبه اول آذرماه تاکید کرد که غیبت آمریکا در نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ هرگز هیچ تأثیری بر این نشست نخواهد گذاشت.

وی اضافه کرد که پرتوریا (پایتخت اجرایی و اداری کشور آفریقای جنوبی) در عین حال از تصمیم آمریکا برای شرکت در اختتامیه این نشست استقبال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اجلاس سران گروه ۲۰، شنبه اول آذرماه این هفته در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز شده بود.

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که اولویت‌های آفریقای جنوبی در زمینه همکاری‌های تجاری و اقدامات اقلیمی با سیاست‌های آمریکا همسو نیست و رئیس‌جمهوری این کشور از حضور در اجلاس خودداری کرده است.

یکی از عوامل تیره شدن روابط دولت ترامپ با آفریقای جنوبی فعال سازی پرونده محاکمه رژیم صهیونیستی توسط آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه است. آفریقای جنوبی این پرونده را در دسامبر ۲۰۲۳ ثبت و رژیم صهیونیستی را به اقدامات نسل‌کشی در غزه متهم کرد.

آفریقای جنوبی در اکتبر ۲۰۲۴، گزارش مفصلی ۵۰۰ صفحه‌ای ارائه داد. قرار است استدلال‌های رژیم صهیونیستی تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ ارائه شود. جلسات استماع شفاهی این محاکمه در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌شود و صدور حکم نهایی در اواخر ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ پیش‌بینی می‌شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون با صدور سه حکم موقت، به رژیم صهیونیستی دستور داده است که از نسل‌کشی در غزه دست بردارد و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را بدهد، اما رژیم صهیونیستی با این درخواست‌ها مخالفت کرده است.