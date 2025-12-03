محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما در حاشیه نشست رویداد «ایران جان» درباره بازدید بالای سریالهای شبکه آیفیلم به خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از نکاتی که باعث شده است برخی سریالهای شبکه آیفیلم بازدید بالایی داشته باشد در نظر گرفتن ۲ باکس طلایی یعنی ساعت ۲۱ و ۲۲ برای سریالها است و طراحی کنداکتور ثابت در یک شبکه تخصصی برای سریال یکی از عوامل کلیدی موفقیت شبکه آیفیلم است.
وی اضافه کرد: این رویکرد سبب شده است تا مخاطبان با آگاهی از برنامهریزی ثابت شبکه، برای تماشای محتوای مورد نظر خود، در زمان مقرر به شبکه مراجعه کنند. به بیان دیگر، مخاطب میداند که در ساعتی مشخص مثلاً هر شب ساعت ۲۱ این شبکه کمدی دارد و یا در ساعت ۲۲ سریال ملودرام دارد و این امر به ایجاد عادتدیداری و وفاداری مخاطب کمک میکند. اینکه مبتنی بر نظر مردم هستند و سریالهای مورد نظر آنها را پخش میکنند باز هم دلیل دیگر است.
رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما تصریح کرد: در آیفیلم سریالهایی با چهار و پنج درصد هم مخاطب هم داریم اما برخی سریالها هم مخاطب بالایی دارد مثلاً سریال «یوسف پیامبر» حدود ۳۷ درصد مخاطب داشت که دیدم در متا که پنلی با مخاطب تقریباً ثابت دارد میزان مخاطب را بالاتر از ۵۰ درصد نظرسنجی کرده بودند.
شاکری نژاد درباره رتبهبندی شبکهها در ایام پس از جنگ که شبکه خبر را به رتبه اول آورده بود، گفت: در ایام جنگ شبکه خبر بود و در حال حاضر شبکه سه و شبکه آیفیلم در صدر هستند و بعد خبر و بعد شبکههای یک و دو و نسیم. این نظرسنجی مربوط به آخر تابستان است چون ما معمولاً آخر هر فصل نظرسنجی میکنیم.
وی درباره قالبهای آثار که چه قالبی از میان خبر، سریال، مسابقه و… پرمخاطب تر است بیان کرد: ابتدا سریال و بعد برنامههای گفتگومحوری که فضای سرگرم کننده دارند.
