  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

چرا سریال‌های آی‌فیلم پرمخاطب می‌شوند؟؛ آخرین رتبه‌بندی شبکه‌های سیما

چرا سریال‌های آی‌فیلم پرمخاطب می‌شوند؟؛ آخرین رتبه‌بندی شبکه‌های سیما

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با اشاره به سریال‌های پربازدید آی‌فیلم بیان کرد که این شبکه به دلیل کنداکتور ثابت و استفاده از زمان طلایی سریال‌های پربیننده‌ای دارد.

محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما در حاشیه نشست رویداد «ایران جان» درباره بازدید بالای سریال‌های شبکه آی‌فیلم به خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از نکاتی که باعث شده است برخی سریال‌های شبکه آی‌فیلم بازدید بالایی داشته باشد در نظر گرفتن ۲ باکس طلایی یعنی ساعت ۲۱ و ۲۲ برای سریال‌ها است و طراحی کنداکتور ثابت در یک شبکه تخصصی برای سریال یکی از عوامل کلیدی موفقیت شبکه آی‌فیلم است.

وی اضافه کرد: این رویکرد سبب شده است تا مخاطبان با آگاهی از برنامه‌ریزی ثابت شبکه، برای تماشای محتوای مورد نظر خود، در زمان مقرر به شبکه مراجعه کنند. به بیان دیگر، مخاطب می‌داند که در ساعتی مشخص مثلاً هر شب ساعت ۲۱ این شبکه کمدی دارد و یا در ساعت ۲۲ سریال ملودرام دارد و این امر به ایجاد عادت‌دیداری و وفاداری مخاطب کمک می‌کند. اینکه مبتنی بر نظر مردم هستند و سریال‌های مورد نظر آنها را پخش می‌کنند باز هم دلیل دیگر است.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما تصریح کرد: در آی‌فیلم سریال‌هایی با چهار و پنج درصد هم مخاطب هم داریم اما برخی سریال‌ها هم مخاطب بالایی دارد مثلاً سریال «یوسف پیامبر» حدود ۳۷ درصد مخاطب داشت که دیدم در متا که پنلی با مخاطب تقریباً ثابت دارد میزان مخاطب را بالاتر از ۵۰ درصد نظرسنجی کرده بودند.

شاکری نژاد درباره رتبه‌بندی شبکه‌ها در ایام پس از جنگ که شبکه خبر را به رتبه اول آورده بود، گفت: در ایام جنگ شبکه خبر بود و در حال حاضر شبکه سه و شبکه آی‌فیلم در صدر هستند و بعد خبر و بعد شبکه‌های یک و دو و نسیم. این نظرسنجی مربوط به آخر تابستان است چون ما معمولاً آخر هر فصل نظرسنجی می‌کنیم.

وی درباره قالب‌های آثار که چه قالبی از میان خبر، سریال، مسابقه و… پرمخاطب تر است بیان کرد: ابتدا سریال و بعد برنامه‌های گفتگومحوری که فضای سرگرم کننده دارند.

کد خبر 6676482
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      من که نسیم نمیبینم تازه تو تلوبیون امار تماشا بیشتره امار الکی ندید
    • میثم IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 0
      پاسخ
      خیر دلیلش این است که تلویزیون و برنامه های کنونی اش،به افول رفته علارغم اینکه بودجه بیشتری هم نسبت به سالهای قبل اختصاص داده شده،یکی از دلایل هم این است که مردم با این فیلمها خاطره دارند،خاطره روزهای بهتر از الان که گذشته و روزبروز بدتر میشه
    • ایرانی IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مردم طبقه قشر آسیب پذیر با دیدن فیلمهای دهه پیش،دو دهه پیش، سه یا چهار دهه پیش، یاد دوران خوب جوانی و ارزان تر بودن زندگی میوفتن و بخاطر همین با دیدن فیلمهای قدیمی آی فیلم، مقداری سرتونین و هورمونای آرامشبخش در بدنشان ترشح میشه ، این یه مخدر برای فراموشی آنی دوره و لحظات سختی هست که در آن هستیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها