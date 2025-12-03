  1. استانها
فرماندار قدس: تأمین آب پایدار، شتاب‌دهنده رونق تولید در شهرستان است

قدس- فرماندار شهرقدس با اشاره به بهره‌برداری از پروژه تأمین آب بخش صنعت گفت: این طرح با ایجاد پایداری زیرساختی و افزایش تولید مسیر رشد اقتصادی شهرستان را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی نژاد، صبح چهارشنبه، در آئین بهره‌برداری از پروژه تأمین آب بخش صنعت شهرقدس گفت: با اجرای این طرح، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی تولید پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسید و زمینه تازه‌ای برای رونق فعالیت‌های صنعتی فراهم شد.

فاتحی‌نژاد در ادامه این مراسم که با حضور نماینده مجلس، جمعی از مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، تأکید کرد: آب، زیربنای اصلی استمرار تولید و شرط اساسی پایداری واحدهای صنعتی است و تأمین پایدار آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال ایفا کند.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان فنی و پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته افزود: تحقق این پروژه حاصل هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف مدیریتی در سطح شهرستان و استان است که با وجود محدودیت‌ها و موانع، به نتیجه رسید.

فرماندار شهرقدس تصریح کرد: بهره‌برداری از این طرح تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه اقدامی راهبردی در مسیر تقویت تولید، کاهش دغدغه‌های زیرساختی صنعتگران و شتاب‌بخشی به چرخه اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

فاتحی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع گفت: مدیریت شهرستان با تمام ظرفیت در کنار فعالان بخش تولید خواهد بود تا با رفع سایر مشکلات، مسیر تبدیل قدس به یکی از کانون‌های مؤثر صنعتی کشور هموار شود.

