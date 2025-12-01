۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل ۱۴۸ کیلومتر آزادراه تا اسفند تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در چهارچوب نشست مشترک سرمایهگذاران و مدیران اجرایی با پروژههای پیشران آزادراهی، از شتابگیری بیسابقه در تکمیل و بهرهبرداری آزادراههای کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، مجموع ۱۹۸ کیلومتر آزادراه در کشور به بهرهبرداری خواهد رسید؛ رقمی که حدود ۴۷ درصد فراتر از هدف مصوب برنامه است.
وی افزود: این دستاورد با وجود چالشهای متعددی همچون محدودیت منابع مالی، مسائل مربوط به تملک زمین و پیچیدگیهای اجرایی، با اتکا به برنامهریزی فشرده، اقدامات اصلاحی و همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی در مسیر تحقق قرار گرفته است.
بازوند بیان کرد: از مجموع حدود ۲۰۰ کیلومتر آزادراه برنامهریزی شده برای سال ۱۴۰۴، تاکنون ۵۲ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و ۱۴۸ کیلومتر باقیمانده نیز با اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان و با مشارکت ۵۵ درصدی بخش خصوصی تا پایان اسفندماه آماده افتتاح خواهد شد.
وی این روند را بیشترین شتاب در توسعه آزادراهی کشور طی دهه اخیر عنوان کرد و ادامه داد: کنارگذر شمالی کرج به طول ۱۸.۷ کیلومتر به عنوان یکی از محورهای کلیدی در کاهش بار ترافیکی ورودیهای شمال غرب پایتخت به شمار میرود و هماکنون در مراحل نهایی اجرا قرار دارد و با رفع موانع باقیمانده، در موعد مقرر به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه راهبردی کمربندی غربی قم به طول ۱۲ کیلومتر، تصریح کرد: این مسیر، گلوگاه مهم ترافیکی در محور جنوب به مرکز کشور را برطرف کرده و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیک سنگین محور تهران - قم ایفا خواهد کرد.
بازوند یادآور شد: در شرق کشور نیز پروژه آزادراه گرمسار - سمنان به طول ۳۶ کیلومتر، با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۴ درصد در مراحل پایانی قرار دارد. مهمترین چالش این پروژه محدودیت تأمین مصالح از معادن منطقه بوده که با تعریف مسیرهای جایگزین تأمین مصالح، این مانع در حال برطرف شدن است.
وی از عوامل اجرایی خواست روند عملیات اجرایی را با الزامات زمانبندی افتتاح همسو کنند و تاکید کرد: در شمال غرب کشور، پروژههای مراغه - هشترود به طول ۶ کیلومتر و تبریز - صوفیان به طول ۹ کیلومتر نیز از دیگر قطعات اولویتدار برای تکمیل کریدور ترانزیتی شرق به غرب به شمار میروند.
مدیرعامل شرکت ساخت گفت: تکمیل این مسیرها نقش بسزایی در کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی و روانی ترافیک در محورهای منتهی به تبریز خواهد داشت. در بخش مرکزی کشور نیز، قطعهای از کنارگذر شرقی اصفهان به طول ۸ کیلومتر با انجام اصلاحات هندسی و تکمیل تبادلات در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و با هماهنگی دستگاههای استانی در موعد مقرر افتتاح خواهد شد.
بازوند کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر را یکی از پروژههای حیاتی غرب کشور دانست و افزود: با انجام هماهنگیهای بانکی و تأمین منابع مالی، ادامه عملیات اجرایی این پروژه در مسیر پایدار قرار گرفته و روند تکمیل آن قابل مدیریت است.
وی یادآور شد: در جنوب کشور نیز کمربندی ماهشهر به طول ۲۳ کیلومتر به عنوان مسیر پشتیبان شبکه حمل و نقل صنعتی و پتروشیمی منطقه شناخته میشود که هماهنگیهای لازم با استان خوزستان برای تسریع در روند اجرای آن انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم نگاه راهکارمحور در مواجهه با مشکلات، ادامه داد: بخش قابل توجهی از این موانع با پیگیریهای منسجم و توافقات اخیر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و استانداران استانهای درگیر، در آستانه رفع قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در پروژههایی که قابلیت بهرهبرداری تا اسفندماه را دارند، هیچ توقفی به بهانه کمبود منابع مالی قابل قبول نیست و وزارت راه و شهرسازی در صورت باقی ماندن چالشهای محدود در حوزه تملک، آمادگی دارد با تأمین اعتبارات جبرانی، مانع توقف پروژهها شود.
