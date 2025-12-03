شمارش معکوس برای مشارکت حداکثری در طرح من شهردارم ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، جمعیت کل این منطقه حدود ۱۵۰ هزار نفر برآورد شده است که بخش عمده آن در بازار تهران و نواحی ۲ و ۳ متمرکز است و هر ناحیه باید با ایده‌های ابتکاری و پروژه‌های کوچک اما مؤثر جایگاه خود را تقویت کند و در واقع شهروندان شهرداران واقعی هستند.

وی با اشاره به تعریف برنامه‌های متنوع برای گروه‌های مختلف اجتماعی، گفت: با شعار «منطقه ۱۲ امن برای بانوان» پروژه‌های مرتبط با امنیت زنان اجرایی می‌شود و طرح «منطقه ۱۲ سرزنده و با نشاط» با مشارکت مستقیم شهروندان، نوجوانان و ارائه پیشنهادهای آنان دنبال می‌شود.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: شهرداران نواحی شش گانه می‌بایست با تهیه کلیپ‌ها، مصاحبه‌ها و ارتباط چهره به چهره با شهروندان، زمینه مشارکت گسترده آنان را برای مشارکت در طرح من شهر دارم ۴ فراهم کنند.

آئینی گفت: منطقه ۱۲ با ظرفیت‌های ویژه‌ای همچون بازار تهران، ناصر خسرو، ۱۵ خرداد، سراها و تیمچه‌ها، فرصت بی‌نظیری برای جذب مشارکت مردمی و ثبت ایده‌های نو دارد و هدف‌گذاری انجام‌شده دستیابی به ۲۵۰ هزار ایده ابتکاری است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتبار و بازگشت منابع مالی بیشتر به منطقه باشد.

وی اعلام کرد: معاونت‌های خدمات شهری، برنامه‌ریزی و سایر معاونت‌ها باید با محوریت نواحی، در جمع‌آوری و ثبت ایده‌ها مشارکت کنند و همچنین حوزه حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از مسائل اصلی منطقه، نیازمند ارائه راهکارهای ابتکاری برای کاهش مشکلات شهروندان است.

آئینی همچنین گفت: اداره روابط عمومی و معاونت اجتماعی لینک ثبت ایده‌ها را در فضای مجازی، کانال‌ها، مساجد، مدارس و محلات منتشر کنند و با نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در سطح خیابان‌ها نیز در افزایش مشارکت شهروندان در این طرح همکاری کنند.

در ادامه شهرام پاشایی معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی منطقه ۱۲ نیز اظهار کرد: طرح من شهر دارم در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست، ثبت ایده‌هاست که طی ۱۰ روز انجام خواهد شد و پس از آن، مرحله دوم شامل جمع‌آوری نظر شهروندان به مدت یک ماه خواهد بود.

وی افزود: سال گذشته منطقه ۱۲ با حدود ۵ هزار ایده توانست رتبه سوم را در کسب ایده دریافت کند و امسال هدف‌گذاری ثبت ۱۲ هزار ایده برای کل منطقه است که سهم هر ناحیه حداقل ۲۰۰۰ ایده تعیین شده و کیفیت و مشارکت گسترده شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد.