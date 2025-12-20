منطقه ۱۲ تهران در ثبت ایده ابر پروژه «من شهردارم ۴» صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه ۱۲ تهران توانست با ثبت ۳۹ هزار و ۱۳۵ ایده در سامانه ابر پروژه «من شهردارم ۴»، جایگاه نخست را در میان ۲۲ منطقه پایتخت به دست آورد.
این دستاورد در جلسهای رسمی با حضور محمد آئینی شهردار منطقه، شهرام پاشایی معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی، شهرداران نواحی ششگانه و جمعی از مدیران شهری مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد، بر اهمیت مشارکت مردمی در اداره شهر و نقش ایدههای شهروندان در ارتقای کیفیت زندگی شهری تأکید شد.
محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در این جلسه گفت: من شهر دارم ۴ از تاریخ ۱۰ آذرماه آغاز شد و تنها در مدت یک هفته، بیش از ۳۹ هزار شهروند منطقه با ثبت ایدههای خود در این سامانه، مدیریت شهری را همراهی کردند. این میزان مشارکت نشاندهنده اعتماد و علاقهمندی مردم به نقشآفرینی در اداره شهر است.
وی ادامه داد: ایدههای ثبتشده در حوزههای مختلفی از جمله حملونقل عمومی، توسعه فضای سبز، بهبود خدمات شهری، مدیریت پسماند، ارتقای فرهنگ شهروندی و حتی پیشنهادهای نوآورانه در زمینه فناوری و هوشمندسازی شهر ارائه شدهاند و این موضوع نشان میدهد که شهروندان منطقه ۱۲ نه تنها دغدغههای روزمره خود را مطرح کردهاند، بلکه نگاه آیندهنگرانه و خلاقانه نیز داشتهاند.
شهرام پاشایی معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی منطقه ۱۲ نیز گفت: ابر پروژه «من شهر دارم» که اکنون به چهارمین دوره خود رسیده، یکی از ابتکارات مهم شهرداری تهران برای افزایش تعامل با شهروندان است و هدف اصلی این طرح، ایجاد بستری برای شنیدن صدای مردم و تبدیل نظرات آنان به برنامههای اجرایی است.
وی افزود: در این دوره، استقبال گسترده مردم منطقه ۱۲ بهعنوان یک رکورد قابل توجه ثبت شد و شهرداری اعلام کرده است که تمامی ایدهها بهطور دقیق بررسی و دستهبندی خواهند شد تا در صورت امکان در برنامههای اجرایی آینده لحاظ شوند.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی منطقه ۱۲ گفت: این تجربه میتواند زمینهساز توسعه پایدار شهری باشد؛ چرا که تصمیمگیریهای شهری زمانی موفق خواهند بود که بر پایه خواست و نیاز واقعی شهروندان شکل بگیرند.
در پایان جلسه، ضمن اهدای احکام اعضای ستاد ابر پروژه من شهر دارم ۴ از شهرداران نواحی، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه و مدیران اجتماعی و فرهنگی نواحی ششگانه گانه جهت اهتمام و تلاش و کسب این موفقیت تجلیل شد.
نظر شما