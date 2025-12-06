کاهش ۱۰ درصدی تولید سیمان در نیمه نخست سال؛ قیمت تثبیت شد

علی اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید سیمان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، تولید سیمان کشور حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۱ میلیون تن سیمان تولید شد، اما این رقم در شش‌ماهه ۱۴۰۴ به ۳۱.۷ میلیون تن رسیده است؛ یعنی حدود ۹.۶ درصد کاهش. بخشی از این افت ناشی از رکود در مصرف داخلی و بخشی دیگر مربوط به محدودیت‌های انرژی است که از ابتدای سال تحمیل شده است.

الوندیان ادامه داد: در بخش کلینکر نیز در سه‌ماهه نخست امسال حدود ۱۰ درصد کاهش تولید داشتیم، اما در تیر و مرداد بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شد و تقریباً به سطح سال گذشته رسیدیم. با این حال در شهریورماه مجدداً تولید کلینکر حدود ۴.۵ درصد کاهش یافت. در مجموع، هرچند وضعیت کلینکر نسبتاً مشابه سال گذشته بوده، اما در تولید سیمان کاهش ۱۰ درصدی تثبیت شده است.

تثبیت قیمت سیمان

دبیر انجمن سیمان درباره صادرات نیز گفت: وارد رینگ صادراتی شده‌ایم اما در مجموع صادرات صنعت سیمان حفظ شده و خارج از رینگ صادراتی، حدود ۶.۵ میلیون تن بوده که به ۶.۹ میلیون تن رسیده و ۷ درصد رشد صادرات در مجموع سیمان و کلینکر داریم. بازار صادراتی تاکنون پایدار مانده و باید در طول سال بررسی کنیم اما در بازار داخلی حدود ۱۰ درصد کاهش تقاضا مشاهده می‌شود.

وی افزود: سه‌ماهه اول سال بازار بسیار داغ بود، اما محدودیت‌های برق در اردیبهشت -که با اطلاع یک‌ساعته موجب توقف سراسری کارخانه‌ها شد- تلاطم شدیدی ایجاد کرد و قیمت‌ها بالا رفت. پس از آن کاهش تقاضا رقم خورد.

دبیر انجمن سیمان تصریح کرد: در اردیبهشت ماه که برق کارخانجات سیمان متوقف شد بازار تشنه شد و قیمت بالا رفت اما اکنون قیمت‌ها نسبت به آن دوره پایین‌تر و تقریباً تثبیت شده است.

او درباره آمارهای تولید شهریور نیز گفت: تولید کلینکر در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۶.۲ میلیون تن بوده است. تولید سیمان در شهریور امسال ۵.۷ میلیون تن بوده، در حالی که شهریور سال گذشته ۶.۴ میلیون تن تولید شد که بیانگر کاهش حدود ۹.۵ درصدی است.

به گفته الوندیان، در مجموع در تولید سیمان طی شش‌ماه و نیز در شهریور، حدود ۱۰ درصد کاهش تثبیت شده است.