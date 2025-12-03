به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی صبح چهارشنبه در نشست مشترک پژوهشی و اجرایی بخش کشاورزی بر ضرورت تقویت همکاریهای علمی و زیستمحیطی برای تحقق توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان تأکید کرد و گفت: تالاب بینالمللی انزلی، رودخانهها و تأثیر آنها بر تولیدات کشاورزی از محورهای حیاتی و تأثیرگذار بر آینده کشاورزی گیلان است.
وی نقش حوزه تحقیقات را در افزایش بهرهوری آب، توسعه محصولات راهبردی و گسترش همکاریهای منطقهای با کشورهای حوزه CIS «کلیدی و تعیینکننده» دانست و افزود: گیلان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور است و تداوم آموزش بهرهبرداران و تقویت زیرساختهای تحقیقاتی باید با جدیت دنبال شود.
محمدی همچنین با اشاره به دستاوردهای سال زراعی گذشته در حوزه برنج، فندق، شیلات، آبزیپروری و طیور، همراهی مراکز تحقیقاتی از جمله تحقیقات برنج، مرکز تحقیقات ابریشم و پژوهشکده تکنولوژی را از عوامل اثرگذار در پیشرفت کشاورزی استان برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه این استان در سالهای آینده «محور مهم امنیت غذایی کشور» خواهد بود، توسعه زنجیره ارزش غلات را یکی از برنامههای اصلی جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر، از نقش ابتکاری گیلان در ایجاد همدلی منطقهای قدردانی کرد و این رویداد را گامی مؤثر در تقویت دیپلماسی محیطزیستی کشور دانست.
