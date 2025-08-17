تولید برنج در گیلان پایدار و مکانیزه است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی صبح یکشنبه در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز ورود آزادگان به کشور اظهار کرد: نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و تقویت امنیت غذایی کشور بی بدیل است.

محمدی با اشاره به قدرت تأثیرگذاری رسانه‌ها در جوامع امروزی گفت: امروزه هیچ فردی منکر نقش رسانه در شکل‌دهی افکار عمومی نیست چرا که رسانه‌ها ستون‌های آگاهی و مطالبه‌گری هستند و در حوزه امنیت غذایی نیز نقش کلیدی دارند.

امنیت غذایی؛ اولویت راهبردی کشور

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و تأثیر آن بر فضای عمومی کشور گفت: در این دوره با برنامه‌ریزی دقیق و تدارکات گسترده شاهد فراوانی کالا در سراسر کشور بودیم و هیچ کمبودی گزارش نشد حتی میزبان هم‌وطنان از سایر استان‌ها بودیم.

محمدی با بیان اینکه امنیت غذایی از موضوعات درجه یک در سیاست‌گذاری کشورها است، افزود: جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این حوزه وظیفه دارد با مدیریت تولید، ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار از ثبات غذایی کشور صیانت کند.

گیلان؛ قطب تولید برنج کشور

محمدی با اشاره به جایگاه گیلان در تولید برنج گفت: نزدیک به ۳۰ درصد اشتغال استان در حوزه کشاورزی است و بیش از ۵۰ درصد مناطق استان محور کشاورزی دارند.

وی تصریح کرد: برنج دومین غله پرمصرف دنیا پس از گندم است و گیلان یکی از استان‌های پیشرو در تولید آن محسوب می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به شرایط کم‌آبی امسال افزود: در تیرماه سال ۱۴۰۳، تنها ۱۰ میلی‌متر بارندگی در استان داشتیم در حالی که سال گذشته این رقم ۸۰ میلی‌متر بود.

محمدی بیان کرد: اراضی برنج‌کاری وارد فاز خوشه‌دهی شده‌اند که از این میزان، ۵۶ هزار هکتار برداشت شده و ۴۶ هزار هکتار در آستانه برداشت هستند.

محمدی تأکید کرد: نزدیک به ۹۰ درصد اراضی برنج در استان به‌صورت مکانیزه کشت می‌شود بنابراین تکلیف ما در استان گیلان تولید برنج است و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و چالش اصلی بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری است.

تنوع ارقام و تقویت صنایع تبدیلی

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به تلاش‌ها برای افزایش تولید گفت: بیش از ۶۰ رقم برنج برای مناطق مختلف کشور آماده شده اما به دلیل نبود بازار مناسب، کشاورزان گیلانی رغبت کافی برای کشت این برنج‌ها در استان ندارند که هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا این ارقام در قالب یک سایت تولیدی در استان گیلان معرفی شوند.

وی افزود: با ورود بخش خصوصی و سیاست‌های انقلابی امیدی تازه در دل کشاورزان ایجاد شده است و دستگاه‌های نظارتی نیز در حال بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت برنج هستند.

نگاه به آینده؛ ثبات در بازار و توسعه صنایع

محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت: تمام تلاش ما این است که پایداری در نظام تولید در قیمت‌گذاری نیز منعکس شود و با استفاده از تسهیلات تبصره‌ای، مکانیزاسیون، حفاظت از اراضی و توسعه زیرساخت‌های نگهداری به دنبال ثبات در بازار مصرف و حمایت از کشاورزان هستیم.

وی افزود: در سال گذشته ۵ و نیم همت در استان گیلان سرمایه گذاری شد و استان گیلان در حوزه کشاورزی استعداد زیادی دارد.