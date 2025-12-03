حجت‌الاسلام عباس حمیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام ششمین دوره رقابت‌های علمی از دهم آذرماه آغاز شده و طلاب سراسر کشور به مدت یک ماه تا دهم دی ماه مهلت دارند در این رویداد مهم علمی ثبت نام کنند.

وی با بیان تفاوت‌های این دوره با دوره پنجم گفت: سوالات این رقابت با رویکرد کاربردی طراحی می‌شود و طلاب باید کاربرد عرصه‌های دانشی را بلد باشند. تفاوت دوم، رویکرد دانش‌محوری به جای کتاب‌محوری است.

وی افزود: این مسابقه در رشته‌های ادبیات عرب (سطح یک)، قرآن و ادبیات (سطح ۲و۳)، فقه اسلامی (سطح ۱، ۲ و۳)، اصول فقه (سطح ۱، ۲ و۳)، فلسفه اسلامی (سطح ۲ و۳)، کلام اسلامی (سطح ۱، ۲ و۳) و دانش منطق (سطح یک) برگزار می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام حمیدزاده، طلاب خراسانی برای ثبت‌نام در این رقابت‌ها از طریق پرتال طلبگی و بخش دوره‌های غیرتحصیلی و نیز طلاب غیرخراسانی از طریق ثبت‌نام در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز اقدام کنند.

وی بیان داشت: در پنجمین دوره رقابت‌های علمی حوزه علمیه خراسان حدود ۱۴ هزار طلبه از سراسر کشور شرکت کردند که ۸۶ طلبه در بخش آموزشی و ۱۹ طلبه در بخش پژوهشی حائز رتبه‌های برتر شدند.