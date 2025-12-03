تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در امیریه دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بدرقه و تشییع و تدفین لاله گمنام هشت سال دفاع مقدس در شهر امیریه و با حضور مردم قدرشناس، ولایتمدار و خداجوی این منطقه از ایران اسلامی، برگزار خواهد شد.

آئین بدرقه و تشییع این شهید گمنام تازه تفحص شده روز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح با حضور اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد.

قرار است این شهید خوشنام دوران فخر و افتخار و هشت سال دفاع مقدس، در مجتمع خدماتی رفاهی شهرداری امیریه به خاک سپرده شود.

المان و سکوی ویژه ای برای تدفین این شهید گرانقدر توسط شهرداری امیریه در مجتمع رفاهی ایجاد شده است همچنین در شاهرود هم مراسم تشییع یک شهید گمنام پنجشنبه ۱۳ آذرماه برگزار خواهد شد.