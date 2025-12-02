  1. استانها
شهرداری شاهرود آماده میزبانی از شهید گمنام شد؛ اعلام زمان و مکان تدفین

شاهرود- شهردار شاهرود از ادامه روند آماده‌سازی محل تدفین شهید گمنام در مجموعه شهرداری خبر داد و گفت: این اقدام در راستای برگزاری باشکوه و شایسته مراسم تکریم و خاکسپاری این شهید انجام شد.

محسن احمدی در حاشیه بازدید از کارگاه آماده‌سازی تابلوهای تصاویر مطهر شهدای دفاع مقدس و تصاویر بیش از ۵۰۰ شهید شاهرود آماده نصب در محل آئین وداع با شهید گمنام در شهرداری این شهر، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مراسم وداع با پیکرهای مطهر دو شهید گمنام، در حسینیه سیار مسقف شهرداری برگزار می‌شود

وی گفت‌وگو با کارکنان و مسئولان کارگاه و تقدیر از تلاش‌های آنان، بر اهمیت کیفیت اجرای این آثار و ضرورت برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام تأکید کرد.

شهردار شاهرود گفت: این بازدید بخشی از روند نظارت میدانی بر مراحل آماده‌سازی آئین وداع و تدفین شهدای گمنام به شمار می‌رود.

احمدی اعلام کرد مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) پنجشنبه ۱۳ آذرماه ساعت هشت صبح از معراج‌الشهدا، کانون جوانان بسیج شاهرود به سمت شهرداری شاهرود برگزار می‌شود همچنین مراسم وداع این شهید هم دوازدهم آذرماه ساعت ۱۸ در حسینیه شهرداری برگزار خواهد شد.

گفتنی است بیش از ۵۰۰ قاب عکس از شهدای والامقام دفاع مقدس شاهرود آماده شده و در حسینیه محل برگزاری مراسم وداع نصب خواهد شد.

مردم شهرستان شاهرود ۱۷۰۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند.

