اقبال: یزد رتبه اول کشور در صدور اسناد روستایی و موقوفات را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از اسناد شاخص استان یزد که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه برگزار شد اظهار داشت: در هشت ماه اول امسال، تعداد ۵ هزار و ۲۰۵ برگ سند روستاها در راستای اجرای قانون ساماندهی و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ سند موقوفات صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: این تلاش‌های شبانه روزی منجر به کسب رتبه اول کشور در دو بخش اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد اراضی و املاک روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اسناد موقوفات توسط یزد شده است.

وی افزود: یزد در بخش صدور اسناد روستاها، تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه داشته و در صدور اسناد موقوفات بیش از ۲ هزار سند از استان دوم، سند بیشتر صادره کرده است.