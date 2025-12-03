به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، صبح چهارشنبه در جریان سفر به استان یزد، در جمع کارکنان دستگاه قضائی این استان، طی سخنانی، ضمن اشاره به اهمیت خدمت بی‌منت به نظام و مردم اظهار کرد: باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در راستای خدمت به مردم و نظام ببریم. این جایگاهی که در اختیار ما است، به منزله یک توفیق برای خدمت است. اگر به مردم و نظام خدمت نکنیم، در پایان، خاسر خواهیم بود و خودمان را ملامت می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد صیانتی و طبیب‌گونه در مقوله حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: وظیفه اول و آخر حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، صیانت و حراست از فرد فرد کارکنان و مجموعه قضائی است.

وی افزود: این موضوع در برخوردهای داخل و خارج از قوه قضائیه و در مورد ضابطین و حفاظت و اطلاعات عدلیه صدق می‌کند بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی گزارشی ناظر بر لغزش فردی ارسال می‌شود، در گام نخست، به سراغ فردِ لغزش‌کرده بروند و با تدابیر صیانتی و طبیب‌گونه، جلوی سقوط او را بگیرند؛ نباید اجازه داد فرد به لغزش خود ادامه دهد تا به پرتگاه بیفتد؛ نباید چتر اطلاعاتی بر روی او و خانواده‌اش گستراند تا لغزش دیگری از او یافت کرد؛ این موارد بعضاً خلاف شرع و خلاف قانون است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، تصریح کرد: حُسن خلق با مردم آثار و برکات بسیار زیادی دارد. باید در هر شرایطی ارباب رجوع را تکریم کنیم. من تمامی مراحل و مراتب قضائی را سپری کرده‌ام و می‌دانم که در مواردی به‌ویژه در زمان رسیدگی به پرونده‌های سنگین، تکریم ارباب رجوع و رفتار محترمانه با همه اصحاب پرونده، قدری سخت و مشکل است اما توجه کنید که «افضل الاعمال، احمزها» یعنی بافضیلت‌ترین کارها، سخت‌ترین آنهاست.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع در پیشبرد امور مردم بیان داشت: قضات و کارکنان قضائی تا آنجا که می‌توانند، در پیشبرد امورات قضائی و حقوقی مردم تسریع داشته باشند.

وی گفت: البته اِشراف دارم که گاهی تاخیرها و اطاله‌هایی که صورت می‌گیرد ناشی از رفتار قضات نیست بلکه کارشناسی‌ها دیر می‌رسد و یا نیاز به ردیابی‌های مالی است و یا فردِ احضار شده، در موعد مقرر در مرجع قضائی حاضر نمی‌شود و قس‌علی‌هذا؛ همه این موارد را قبول دارم اما با این حال تاکید دارم که قضات در پیشبرد امورات قضائی مردم، در ضمن اِعمال نهایت دقت، تسریع و تعجیل نیز داشته باشند؛ چنانچه موضوعی به کارشناسی ارجاع می‌شود، برای هیئت کارشناسی، زمان تعیین شود؛ چنانچه از دستگاهی استعلام صورت می‌گیرد برای آن دستگاه، زمان، مقرر شود. اینگونه نباشد که مرجع کارشناسی و مرجع استعلام هرگاه تمایل پیدا کردند پاسخ مرجع قضائی را بدهند. رعایت این نکات قطعاً در تسریع پیشبرد امورات قضائی مردم مؤثر است.

وی بیان کرد: قضات در صدور قرارهای بازداشت نیز نهایت دقت را داشته باشند؛ چنانچه به زندان رفتن متهمی ضروری نیست، قضات به‌گونه‌ای تدبیر و تمشیّت کنند که قرار دیگری غیر از قرار بازداشت برای آن متهم صادر شود. به هیچ وجه نگوییم یک شب زندان رفتن که ایرادی ندارد؛ گاهی یک شب زندان رفتن، زندگی خانوادگی یک فرد را دگرگون می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قضات و مسئولان ذیربط قضائی، به اتقان آرا نیز توجه و التفات ویژه‌ای داشته باشند؛ چنانچه مرجعی به کرات، احکام خلاف بیّن شرع صادر می‌کند و یا آرای مرجعی به کرات در مراجع بالاتر نقض می‌شود، مسئولان ذی‌ربط قضائی بررسی‌ها و پیگیری‌های متقنی را در این رابطه به عمل آورند و ایراد کار را بیابند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: قضات و مسئولان ذیربط قضائی در تبدیل احکام مجازات نیز بسیار دقت و مداقه کنند؛ گاهی مجازات یک سال حبس به یک میزان ناچیزی جریمه تبدیل می‌شود که اصلاً مورد استهزاء قرار می‌گیرد. گاهی احکام جایگزین حبسی صادر می‌شود که اساساً قابلیت اجرا ندارند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضائی پرداخت‌.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد نیز، طی سخنانی به بیان دستاوردها و نیازمندی‌های مجموعه قضائی این استان پرداخت.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان یزد، به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند.