محمدی: اقدامات ضد فساد بازدارندگی کافی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌السلام سیدناصر محمدی صبح چهارشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی به دستگاه قضائی گفت: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند با ورود به دادگستری مشکلشان قطعاً حل خواهد شد و شرط اصلی این اعتماد، مبارزه قاطع و جدی با فساد است.

وی افزود: از ضعف‌های موجود، کمبود اقتدار در برخورد با مفسدان است. باید هیچ فرد فاسدی، در هر مقام و وابستگی، احساس امنیت نکند و احکام صادره در همه جای کشور بدون استثنا اجرا شود.

امام جمعه موقت یزد با بیان اینکه اقدامات موجود در برخورد با مفاسد، به‌ویژه در قاچاق‌های سازمان‌یافته بازدارندگی کافی ندارد، خواستار برخورد قاطع‌تر در این حوزه شد.

آیت‌الله محمدی همچنین به اشکالات موجود در برخی احکام قضائی اشاره کرد و گفت: وجود اشکالات و عدم اتقان در برخی احکام به دلیل شتاب‌زدگی قضات، اعتماد بیش از حد به کارشناسان و ضعف نظارت، از عوامل نارضایتی مردم است.

وی در ادامه به بلاتکلیفی برخی پرونده‌ها در استان یزد از جمله پرونده موقوفات و متولی مسجد جامع اشاره و تصریح کرد: این بلاتکلیفی موجب نارضایتی عمومی شده است.

امام جمعه موقت یزد با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین مهم در حوزه‌های اجتماعی از جمله برخورد با پارتی‌ها، کشف حجاب، ولنگاری اجتماعی و سگ‌گردانی، خواستار پیگیری جدی‌تر این موارد شد.

آیت‌الله محمدی به نمایندگی از جامعه روحانیون استان یزد در این دیدار بر لزوم اقدام جدی دادگاه ویژه روحانیت نسبت به سخنرانان هنجارشکن که به مقامات عالی نظام توهین یا مطالب کذب منتشر می‌کنند، تأکید کرد و گفت: این دادگاه باید به‌ویژه در مورد افراد دانه درشت اقدام قاطعانه داشته باشد.