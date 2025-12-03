رئیس قوه قضاییه وارد یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان سفر به استان یزد، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با قضات و کارکنان واحدهای قضائی، نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به یزد، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضائی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام و قم نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضائی به آن مناطق سفر کرده است.
این سفر با هدف ارزیابی و پیگیری مسائل قضائی استان و با همراهی جمعی از معاونان و رؤسای سازمانهای تابعه قوه قضائیه صورت میپذیرد.برنامههای سفر شامل دیدار با کارکنان و قضات دستگاه قضائی استان، گفتوگو با با نمایندگان اقشار، جلسه شورای اداری و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و همچنین تشکیل جلسه شورای پیگیری مصوبات سفر با حضور اعضای شورای عالی قضائی کشور و استان قبلی خواهد بود.
سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه در دوم با محوریت پیگیری مصوبات سفر دور اول برگزار میشود.
