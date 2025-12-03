  1. جامعه
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر اندونزی را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر ۱۰۳ کیلومتری جنوب شرقی تلوک دالام در اندونزی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۵۰.۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۰.۳۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۹۸.۷۱ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

