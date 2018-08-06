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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۱۶

تلفات زلزله اندونزی به ۹۱ نفر رسید

تلفات زلزله اندونزی به ۹۱ نفر رسید

زمین‎لرزه‌ای که دیروز یکشنبه در جزیره «لومبوک» اندونزی رخ داد، تاکنون دست‌کم ۹۱ کشته برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های خبری تازه‌ترین آمار تلفات ناشی از زلزله ۷ ریشتری را که دیروز یکشنبه در جزیره «لومبوک» اندونزی رخ داد، دست‌کم ۹۱ نفر اعلام کردند حال‌آنکه به دلیل شمار زیاد مجروحین و حجم گسترده تخریب سازه‌های شهری، انتظار افزایش تلفات نیز وجود دارد.

گفتنی است این زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، به هزاران ساختمان خسارت زده و قطعی برق را به همراه داشته است.

این زمین‌لرزه که در جزیره مجاور-بالی- نیز حس شد؛ با هشدار سونامی همراه شد.

هفته گذشته نیز جزیره توریستی لومبوک حادثه مشابهی را تجربه کرد که بر اثر آن ۱۶ نفر کشته شدند.

کد مطلب 4366856
مریم خرمایی

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