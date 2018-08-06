تلفات زلزله اندونزی به ۹۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های خبری تازه‌ترین آمار تلفات ناشی از زلزله ۷ ریشتری را که دیروز یکشنبه در جزیره «لومبوک» اندونزی رخ داد، دست‌کم ۹۱ نفر اعلام کردند حال‌آنکه به دلیل شمار زیاد مجروحین و حجم گسترده تخریب سازه‌های شهری، انتظار افزایش تلفات نیز وجود دارد.

گفتنی است این زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، به هزاران ساختمان خسارت زده و قطعی برق را به همراه داشته است.

این زمین‌لرزه که در جزیره مجاور-بالی- نیز حس شد؛ با هشدار سونامی همراه شد.

هفته گذشته نیز جزیره توریستی لومبوک حادثه مشابهی را تجربه کرد که بر اثر آن ۱۶ نفر کشته شدند.