تلفات زلزله اندونزی به ۹۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای خبری تازهترین آمار تلفات ناشی از زلزله ۷ ریشتری را که دیروز یکشنبه در جزیره «لومبوک» اندونزی رخ داد، دستکم ۹۱ نفر اعلام کردند حالآنکه به دلیل شمار زیاد مجروحین و حجم گسترده تخریب سازههای شهری، انتظار افزایش تلفات نیز وجود دارد.
گفتنی است این زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، به هزاران ساختمان خسارت زده و قطعی برق را به همراه داشته است.
این زمینلرزه که در جزیره مجاور-بالی- نیز حس شد؛ با هشدار سونامی همراه شد.
هفته گذشته نیز جزیره توریستی لومبوک حادثه مشابهی را تجربه کرد که بر اثر آن ۱۶ نفر کشته شدند.
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