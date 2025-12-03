به گزارش خبرنگار مهر، رعنا مقصودی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین نشست دبیران ستاد اقامه نماز و مهدویت دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری در محل جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد با اشاره به مصوبات شورای اقامه نماز در سال ۱۴۰۴ ناظر به دورههای آموزشی ویژه مدیران و کارکنان ادارات، اظهار کرد: دورههای آموزشی کارکنان دولت در قالب ابلاغ کشوری به استان اعلام میشود که در این راستا، دورههای آموزشی نماز شهریورماه سال گذشته به ما ابلاغ شد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این راستا ۱۴ عنوان دوره آموزشی در دستور کار قرار گرفت و یک دوره ۲۸ ساعته نیز با عنوان «اسرار نماز» از حدود سه سال قبل در استان برگزار میشود.
مقصودی تصریح کرد: دورههایی چون آداب و اسرار نماز به مدت ۱۲ ساعت و حکومت مهدوی به مدت ۲۰ ساعت نیز از جمله دورههای جدید هستند که با همکاری ستاد اقامه نماز برگزار میشود. محتوای این دورهها در سامانه بارگذاری شده و در دسترس ادارات است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: در همکاری با ستاد اقامه نماز، دوره آموزشی مجازی و حضوری با عنوان «اجراییسازی فرهنگ نماز» مربوط به رابطان نماز ادارات نیز پیشبینی شده که اجرایی خواهد شد.
مقصودی بیان کرد: دوره ۲۸ ساعته تفسیر آیات قرآن کریم از جمله دورههای است که با همکاری ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برای کارکنان دستگاههای اجرایی استان برگزار شده و در حال اجراست.
مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۸۰ ساعت دوره آموزشی نماز ویژه مدیران و کارکنان ادارات استان برگزار شده است که ۳۴۶ نفر و پنج هزار و ۹۶۸ نفر ساعت در این آموزشها بهرهمند شدند.
مقصودی در پایان گفت: در حال حاضر دورههای تکمیلی نماز در دستور کار قرار گرفته و ابلاغ شده است که کارکنان ملزم به شرکت در این دورهها و دریافت گواهی هستند.
نظر شما