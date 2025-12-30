انتشار فراخوان مسابقه «بصیرت علوی» در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن سالگرد حماسه ۹ دی و در آستانه میلاد با سعادت امیرالمومنین امام علی (ع)، ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری فراخوان مسابقه استانی «بصیرت علوی» در استان را منتشر کرد.
علاقهمندان برای شرکت در مسابقه بصیرت علوی میتوانند پس از مطالعه محتوای مسابقه پاسخ سوالات را به صورت یک عدد ۱۲ رقمی به شماره ۱۰۰۰۰۱۷ ارسال کنند.
آخرین مهلت شرکت در این مسابقه ۲۰ دیماه اعلام شده و اسامی برگزیدگان همزمان با مبعث پیامبر (ص) در تارنمای namaz.ir اعلام خواهد شد.
مسابقه استانی بصیرت علوی به همت ستاد اقامه نماز و همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار میشود و به ۱۳ برگزیده جوایز نقدی اهدا میشود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت محتوای مسابقه بصیرت علوی اینجا کلیک کنند.
نظر شما