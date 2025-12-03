به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در دومین نشست دبیران ستاد اقامه نماز و مهدویت دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری در محل جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد با اشاره به توانمندیهای جمعیت هلال احمر استان، اظهار کرد: مصادیقی از توانمندی امدادگران و نیروهای این جمعیت را در جریان سقوط هواپیمای شخصی ترکیهای در ارتفاعات استان در سال ۹۶ شاهد بودیم که نیروهای ما توانستند بدون وابستگی این بحران را مدیریت کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مجموعه در جریان بارشهای سیلآسا و بارش سنگین برف نیز توانمندیهای خود را به منصه ظهور گذاشت، ادامه داد: این مأموریتهای موفقیتآمیز حاکی از نیروهای مستعد و کاربلد این جمعیت در استان است که در سطح کشور حرف برای گفتن دارند.
جعفری در خصوص مهمترین فعالیتهای فرهنگی جمعبت هلال احمر استان، تصریح کرد: سال گذشته قریب به ۷۲ نشست شهدایی در سطح ادارات این مجموعه برگزار شد که در بین دستگاهها و نهادها بینظیر بود.
وی برپایی مسابقات قرآن جمعیت هلالاحمر را نیز یادآور شد و گفت: خوشبختانه نیروهای هلال احمر در تمامی عرصههای علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، امداد و نجات، درمان، داوطلبی و … پرتلاش، پویا و پرتوان هستند.
جعفری با تصریح اینکه قطعاً هلال احمر نیاز به حمایتهای خیرانه بیشتری دارد، اظهار کرد: تمامی اقدامات هلال احمر مبتنی بر رویکرد خیری و نیکوکارانه است و نیروهای همکار با این نهاد با این نگاه مجموعه را یاری میکنند که درواقع توانمندیهای هلال احمر نیز مرهون کمکها و یاری همین نیروهای داوطلب اعم از پزشک، پرستار، مهندس، وکیل و … است.
وی با بیان اینکه مصوبات ستاد اقامه نماز ناظر به ادارات در مجموعه هلال احمر پیگیری میشود، افزود: اعتبارات خوبی برای تجهیز نمازخانههای ادارات تابع هلال احمر تخصیص یافته و اقامه نماز جماعت در تمامی شعبهها را داریم.
جعفری یادآور شد: ائمه جماعات هلال احمر درواقع رابطان فرهنگی این مجموعه هستند و فعالیتهای فرهنگی متنوعی را خاصه با همکاری معاونت جوانان جمعیت هلال احمر برنامهریزی و اجرا میکنند.
