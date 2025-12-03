به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره دلایل جهش اخیر نرخ ارز می‌گوید: افزایش قیمت ارز نتیجه چند عامل مختلف است و نمی‌توان آن را تنها به یک موضوع نسبت داد.

او با اشاره به مهم‌ترین عوامل اظهار کرد: نتشار اخبار و شایعات بی‌منبع و اغلب هدف‌دار که نگرانی عمومی ایجاد می‌کند و مردم را به سمت خرید هیجانی طلا و ارز سوق می‌دهد یکی از عوامل مهم و مؤثر است که همین افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت را به‌صورت غیرمنطقی بالا می‌برد.

این کارشناس اقتصادی گفت: پررنگ شدن کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال که به تورم و در نهایت افزایش نرخ ارز منجر می‌شود هم عامل دیگر است. همزمان، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی هم باعث استقراض بیشتر از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تشدید تورم می‌شود که البته اثری است که با تأخیر در بازار ارز ظاهر می‌شود.

وی ادامه داد: اقبال گسترده مردم به طلا، ارز و دارایی‌های زودبازده که سرمایه را از بخش مولد اقتصاد خارج کرده و به بازارهای غیرمولد هدایت می‌کند نیز عامل مهم دیگر در نوسانات ارزی است که این روند در بلندمدت به تولید و صنعت کشور آسیب جدی می‌زند.

غیبی‌پور تأکید می‌کند: بانک مرکزی به عنوان بازارساز ابزارهای مؤثری در اختیار دارد و اگر به‌موقع و درست از آن‌ها استفاده کند، می‌تواند بازار را به سرعت به سمت ثبات هدایت کند. از جمله این ابزارها می‌توان به روش‌های متنوع عرضه ارز، انتشار اوراق ارزی و ریالی، پیش‌فروش سکه و حراج هدفمند سکه اشاره کرد.

وی می‌افزاید: در کنار این ابزارها، دولت و نهادهای مسئول باید برای کنترل اخبار منفی، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی و حفظ آرامش روانی جامعه تلاش جدی کنند؛ چون آرامش مردم خود بزرگ‌ترین سپر در برابر نوسانات هیجانی است.

این کارشناس اقتصادی نقش سوداگران و دلالان را نیز پررنگ می‌داند و می‌گوید: این افراد با دامن زدن به هیجان عمومی، سود خود را تأمین می‌کنند و در نهایت این مردم عادی هستند که ضرر می‌بینند.

غیبی‌پور در پایان ضمن هشدار به مردم تاکید کرد: مردم باید در این شرایط صبور باشند، تحت تأثیر فضاسازی‌های شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ناشناس به خرید هیجانی روی نیاورند و مطمئن باشند که بخش قابل توجهی از این نوسانات موقتی است و با ابزارهای موجود بانک مرکزی و بازگشت آرامش، بازار دوباره خنثی و متعادل خواهد شد.