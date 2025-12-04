  1. اقتصاد
قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ هر سکه امامی با نرخ ۱۲۷ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان (تا زمان تنظیم این گزارش) معامله شد. گزارش‌ها از حباب ۹ میلیون و ۱۲۱ هزار تومانی آن حکایت دارد.

در ادامه قیمت‌ها به ریال می‌آید.

سکه قیمت نقدی حباب قیمت تک فروشی
سکه امامی ۱.۲۷۴.۹۰۰.۰۰۰ ۹۱.۲۱۰.۰۰۰ ۱.۲۷۶.۶۰۰.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱.۲۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۳۳.۹۶۰.۰۰۰ ۱.۲۱۹.۱۰۰.۰۰۰
نیم سکه ۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۱۰۰.۰۰۰ ۶۶۴.۶۰۰.۰۰۰
ربع سکه ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۱.۰۹۰.۰۰۰ ۳۷۷.۶۰۰.۰۰۰
سکه گرمی ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲.۴۳۰.۰۰۰ ۱۷۸.۳۰۰.۰۰۰

فاطمه امیر احمدی

