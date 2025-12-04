قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ هر سکه امامی با نرخ ۱۲۷ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان (تا زمان تنظیم این گزارش) معامله شد. گزارش‌ها از حباب ۹ میلیون و ۱۲۱ هزار تومانی آن حکایت دارد.

در ادامه قیمت‌ها به ریال می‌آید.