قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ هر سکه امامی با نرخ ۱۲۷ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان (تا زمان تنظیم این گزارش) معامله شد. گزارشها از حباب ۹ میلیون و ۱۲۱ هزار تومانی آن حکایت دارد.
در ادامه قیمتها به ریال میآید.
|سکه
|قیمت نقدی
|حباب
|قیمت تک فروشی
|سکه امامی
|۱.۲۷۴.۹۰۰.۰۰۰
|۹۱.۲۱۰.۰۰۰
|۱.۲۷۶.۶۰۰.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۱.۲۱۷.۸۰۰.۰۰۰
|۳۳.۹۶۰.۰۰۰
|۱.۲۱۹.۱۰۰.۰۰۰
|نیم سکه
|۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰
|۷۲.۱۰۰.۰۰۰
|۶۶۴.۶۰۰.۰۰۰
|ربع سکه
|۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰
|۸۱.۰۹۰.۰۰۰
|۳۷۷.۶۰۰.۰۰۰
|سکه گرمی
|۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰
|۳۲.۴۳۰.۰۰۰
|۱۷۸.۳۰۰.۰۰۰
نظر شما