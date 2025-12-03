غرامت ۵۰ میلیارد تومانی برای واحدهای آسیب دیده حمله موشکی آستانه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجهدلویی ظهر چهارشنبه در بازدید از محل اصابت موشک رژیم صهیونیستی در آستانهاشرفیه اظهار کرد: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده آستانهاشرفیه در جریان حمله موشکی تخصیص یافت.
وی با بیان اینکه بخشهای مربوط به تعمیرات تا شعاع متأثر از موج انفجار تقریباً بهطور کامل انجام شده است، گفت: عملیات بازسازی پس از پایان مطالعات مکانیک خاک آغاز شده و در مدت کوتاهی به اتمام خواهد رسید تا خانواده شهدا بتوانند در خانههای جدید خود اسکان یابند.
خواجهدلویی افزود: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بهصورت نقدی تخصیص یافته و صاحبان منازل آسیب دیده بر اساس میزان خسارت، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ میلیون تومان غرامت دریافت کردهاند.
وی با اشاره به واحدهای احداثی که صد درصد تخریب شده بودند، خاطرنشان کرد: اعتبارات ملی برای این واحدها نیز تخصیص یافته و موافقتنامه مربوطه با بنیاد مسکن استان مبادله شده است.
رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: پیشبینی اولیه بازسازی ۱۰ واحد بود که با بررسیهای جدید این تعداد به ۱۹ واحد افزایش یافته و اعتبارات مورد نیاز توسط دولت تأمین شده است.
