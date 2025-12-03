به گزارش خبرنگار مهر، داوود خسروی عصر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کمک به خانهدار شدن جوانان، ۹۰ قطعه زمین مسکونی به مساحت مجموع ۲۷ هزار مترمربع در روستای عربقرهحاجی از توابع شهرستان مرزی مراوهتپه به روستاییان فاقد زمین واگذار شد.
وی با بیان اینکه این طرح در چارچوب سیاستهای حمایتی بنیاد مسکن اجرا میشود، افزود: هدف ما خانهدار کردن جوانان و خانوادههایی است که برای ساخت مسکن نیازمند زمین هستند. این اقدام همچنین موجب نوسازی بافت روستا و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در حوزه ساختوساز خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این برنامه، متقاضیان میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن ایمن و مقاوم بهرهمند شوند؛
به گفته وی این تسهیلات ارتقای کیفیت زندگی، تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و توسعه پایدار در مناطق کمبرخوردار را به دنبال دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: بنیاد مسکن با تمام توان در مسیر خدمترسانی به مردم گام برمیدارد و تلاش میکند خانهدار شدن را از یک آرزو به یک واقعیت تبدیل کند.
