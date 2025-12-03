جهش ۴۳ درصدی قیمت گوجه فرنگی در آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران راجع به درصد افزایش قیمت کالاهای خوراکی در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته، گوجه فرنگی با افزایش قیمت ۴۳.۱ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در میان تمامی خوراکی‌های منتخب در مناطق شهری داشته است.

کشمش پلویی، لیمو ترش و سیب نیز به ترتیب با ۱۴.۲ و ۱۳.۳ درصد رشد قیمت، در رتبه‌های دوم تا سوم قرار دارند. هندوانه و فلفل دلمه‌ای با ۱۳.۱ و کدو سبز با ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت، دیگر کالاهای خوراکی هستند که افزایش قیمت‌های بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

همچنین طبق اطلاعات منتشر شده، برنج درجه یک ایرانی در آبان سال جاری، در بازه قیمتی ۲۶۰ هزار تومان تا حدود ۳۶۹ هزار تومان خرید و فروش شده است که نشان می‌دهد در استان‌های مختلف، برنج ایرانی اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان را نیز تجربه کرده است.

در آبان ۱۴۰۴ برنج ایرانی ۵.۲ درصد اتفزایش قیمت داشت و میانگین قیمت هر هزار گرم این محصول حدوداً ۳۳۲ هزار تومان بوده است. تغییر قیمت برنج ایرانی نسبت به ماه مشابه سال قبل حدوداً ۱۶۴.۵ درصد ثبت شد.

بیشترین تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۱۴۰۳) نیز مختص به لیمو ترش با حدود ۲۷۲ درصد افزایش قیمت در آبان ۱۴۰۴ است. برنج درجه یک ایرانی با حدود ۱۶۴.۵ درصد و سیب نیز با حدوداً ۱۵۴ درصد افزایش، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.