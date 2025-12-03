  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

غیبت مدیران در جلسات فرهنگی باید پیگیری شود

اهواز – نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با انتقاد از غیبت برخی مدیران استانی و دانشگاهی در نشست شورای فرهنگ عمومی، این موضوع را غیرقابل قبول دانست و خواستار پیگیری ثبت غیبت در پرونده آنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی خوزستان با ابراز تأسف از عدم حضور برخی مدیران گفت: غیبت در جلسات رسمی فرهنگی باید به صورت جدی پیگیری شود و مدیرانی که امروز حضور نداشتند، لازم است نامه‌ای همراه با درج در پرونده برایشان ارسال شود.» او تأکید کرد تداوم غیبت‌ها پذیرفتنی نیست و مسئول مربوطه باید مورد مؤاخذه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با استناد به حکمت‌هایی از امیرالمؤمنین (ع) و روایتی از امام صادق (ع) افزود: حضور در مجالسی که در آن اطاعت و بندگی خدا مطرح است، وظیفه شرعی و اخلاقی مدیران است و شرکت در مجالس آلوده به گناه باید ترک شود.

به گفته امام جمعه اهواز، دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به اهمیت محتوایی جلسات فرهنگی حساس باشند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در ادامه به جایگاه شهید و شهادت و نقش هنر در تبیین مفاهیم دفاع مقدس اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات این حوزه شد.

وی همچنین با اشاره به تولید فیلمی درباره شهیدان فرجوانی از رزمندگان شاخص خوزستان در دوران دفاع مقدس گفت: این اثر هنری منشأ خیرات و برکات بوده و باید از اکران و حمایت آن دریغ نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعلیم «دین و زندگی» در سطوح مختلف آموزشی به‌ویژه در آموزش و پرورش پرداخت و اجرای اسناد بالادستی فرهنگی را ضروری دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، وضعیت دینی و فرهنگی جامعه تقویت شود.

کد خبر 6676829

