به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر استان بر اهمیت پژوهش کاربردی و نقش دانشگاه‌ها در حل چالش‌های استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان، گفت: پژوهش تنها به فعالیت دانشگاه محدود نمی‌شود بلکه اندیشیدن، پرسشگری و جستجوگری باید در همه عرصه‌ها شکل بگیرد.

وی افزود: استان قزوین دارای ظرفیت‌های مهم در حوزه کشاورزی، گردشگری، محیط زیست و صنعت است، اما با چالش‌هایی همچون بحران آب و فرونشست دشت‌ها روبه‌روست که نیازمند پژوهش کاربردی و علمی است.

نوذری با بیان اهمیت بهره‌وری در کشاورزی و ارتقای راندمان تولید، افزود: دانشگاه‌ها باید راهکارهای علمی برای افزایش تولید و مدیریت منابع آب ارائه دهند و صنایع نیز با تکیه بر دانش و پژوهش بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.

وی همچنین بر ضرورت پیوند دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: از مدیران کل استان خواستم که برای هر حوزه کلیدی، یک مشاور علمی از میان اساتید دانشگاه انتخاب کنند تا تجربه علمی و عملی آنان به توسعه و پیشرفت کمک کند.

استاندار قزوین با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته، اظهار داشت: کشورهایی که منابع طبیعی ندارند با تکیه بر دانش و پژوهش پیشرفت کرده‌اند و ما نیز باید پژوهش را از دانشگاه و مدرسه آغاز کرده و به جامعه بیاوریم تا زندگی مردم و توسعه استان بهبود یابد.

وی تاکید کرد: ظرفیت ناشناخته گردشگری قزوین نیاز به پژوهش دارد و هیچ استانی به اندازه قزوین ظرفیت گردشگری ندارد و پژوهشگران باید برای تقویت گردشگری در استان قزوین مطالعه و راهکار ارائه دهند.

استاندار قزوین تصریح کرد: در حوزه صنایع باید پژوهش لازم صورت بگیرد و صنایع استان قزوین به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند.

وی با بین اینکه ما راهی جز حرکت به سمت پژوهش و دانشگاه نداریم، عنوان کرد: پژوهش باید کاربردی و حل‌کننده مسائل استان باشد و مردم باید نتیجه پژوهش ها را لمس کنند و پژوهش ها باید کاربردی و مثمر ثمر باشد.

نوذری در پایان گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای تقویت پیوند دانشگاه و صنعت است و پژوهشگران می‌توانند با تمرکز بر مسائل کاربردی، به حل مشکلات استان و کشور کمک کنند.