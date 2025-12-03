نمایشگاه هفته پژوهش تهران میزبان ۵۷ واحد و ۱۰۵ شرکت دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل «برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴» به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای جامع مستقل ابلاغ شد.

در این دستورالعمل آمده است: با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ دانشگاه و در راستای تحقق اهداف اعلام‌شده و به منظور حضور یکپارچه و برگزاری هماهنگ مراسم هفته پژوهش و فناوری در سال جاری، همگام با ستاد ملی هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستادهای هفته پژوهش و فناوری مستقر در مراکز استان‌ها و واحدهای دانشگاهی تابع آنها می‌توانند با همکاری ستاد پژوهش و فناوری استان و با رعایت نکات لازم، برنامه‌های خود را برگزار کنند.

براساس این دستورالعمل؛ زمان برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانی از تاریخ ۱ تا ۲۰ آذرماه و هفته پژوهش و فناوری ملی از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران است.

دانشگاه آزاد اسلامی امسال با حضور ۵۷ واحد از ۳۰ استان و ۱۰۵ شرکت از ۲۲ آذر ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور دارد و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: در کنار برنامه‌های مصوب ستاد هفته پژوهش استان، لازم است مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و سراهای نوآوری با حضور مسئولان سازمان مرکزی در سطح استان برگزار شود.

همچنین دانشگاه تأکید کرد که با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه پژوهش و فناوری در استان و تقویت دستاوردهای علمی و فناورانه منطقه، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازار استانی با توجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید در اولویت قرار گیرد.

بر اساس این دستورالعمل، واحدهای دانشگاهی مجاز هستند به ازای هر دانشکده یک پژوهشگر و یک فناور را معرفی و تقدیر کنند. ستاد هفته پژوهش و فناوری استان نیز پس از بررسی امتیازات پژوهشگران منتخب واحدها، نهایتاً چهار پژوهشگر و چهار فناور را به عنوان برگزیده استانی معرفی خواهد کرد.